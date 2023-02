Si vous possédez une version PlayStation de Hogwarts Legacy, vous aurez la chance de participer à une quête supplémentaire qui n’est accessible, pour le moment, que sur PlayStation 4 et 5. Cette dernière vous propose une aventure plutôt bien mise en scène, avec un peu d’horreur (façon de parler) et surtout une boutique supplémentaire, qui ne vend aucun objet mais qui va vous racheter vos équipements 10% plus chers. Voici où trouver la quête exclusive PlayStation « Occupe-toi de ton chaudron » dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.

Comment venir à bout de la quête Occupe-toi de ton chaudron ?

Tout d’abord, avant d’accéder à cette quête, il faut avoir terminé la quête principale « Tout feu tout flamme », une mission qui fait avancer l’intrigue principale.

Une fois cette tâche terminée, vous pourrez vous rendre à Pré-au-lard pour y croiser Penny, une elfe de maison qui se trouve devant une boutique désaffectée non-loin de la boutique de balais magiques du village.

Cette dernière vous enverra voir Cassandra Mason, l’actuelle propriétaire de la boutique, qui cherche à s’en séparer. Vous aurez besoin de récolter 1 500 Gallions pour la remplacer. Une fois la transaction effectuée, rendez-vous dans votre boutique pour réparer l’intérieur de cette dernière à l’aide de Reparo.

Dirigez-vous dans l’arrière-boutique dès que possible pour descendre à l’intérieur de ce mystérieux coffre, où vous attend un esprit frappeur qui adore faire peur.

La clé de votre progression dans ce labyrinthe qui change constamment de structure sera de tourner la caméra fréquemment et de ne pas hésiter à revenir sur vos pas pour voir si un nouveau chemin s’est ouvert, à cause de la malice de l’esprit frappeur. Vous croiserez rapidement une lanterne à poser avec un sort comme Wingardium Leviosa, un exercice qu’il faudra souvent répéter.

Vous serez vite confrontés à une porte qui nécessite de recueillir deux de ces lanternes. Pour trouver la première, allez dans le couloir de droite pour entrer dans une pièce où une lanterne vous attend de l’autre côté. Ramenez-là vers son socle pour continuer.

Vous arriverez dans une pièce avec un plateau d’échec géant. Les cases de ce plateau sont piégées et peuvent se dérober sous vos pieds. Pour savoir sur quelle dalle il est possible de marcher, regardez-les attentivement pour y voir des fissures. Evitez tout simplement de marcher sur ces dernières pour arriver à l’autre bout de la pièce.

Vous arriverez ensuite dans une pièce similaire à la première, qui demande d’aller chercher une lanterne à l’autre bout de la salle. Cela vous donnera accès à une autre pièce, qui contient la lanterne que vous pourrez placer vers la porte bloquée.

La prochaine étape se déroule dans un grand espace avec de nombreuses portes. Les énigmes restent les mêmes : attirer la lanterne la plus proche pour la placer sur son socle afin de continuer. Une première porte va s’ouvrir face à vous.

Vous arriverez à un autre ponton avec une lanterne à accrocher. Avant de partir vers le troisième, restez sur le deuxième ponton et décrochez la première lanterne de son socle, pour l’amener vers le troisième ponton (sinon, le chemin sera bloqué). Une fois la lanterne placée sur le troisième ponton (en plus de la deuxième lanterne sur le deuxième ponton), vous pourrez traverser la porte finale.

Après quelques combats contre des marionnettes de bois – qui fonctionnent vraiment comme les Anges pleureurs de Doctor Who, et après avoir fait des allers-retours en revenant sur vos pas pour déjouer les pièges du fantôme, vous arriverez dans la salle avec la deuxième lanterne à ramener devant la porte bloquée.

En traversant cette dernière, vous affronterez rapidement l’esprit. Contentez-vous d’esquiver ses attaques jusqu’à la fin du combat, puis revenez en arrière. Vous retomberez dans la première pièce où l’esprit frappeur s’était manifesté, avec une entrée qui s’est débloquée et qui donne accès à la bibliothèque.

Allez directement au nord de la bibliothèque (donc à droite en entrant) pour faire face à une nouvelle série d’épreuves qui ont de quoi faire sursauter.

Rien de bien méchant, jusqu’à arriver dans une pièce avec un mécanisme à activer. Vous tomberez ensuite dans une pièce remplie de mannequins à transformer en petits copeaux de bois. Une fois tous vaincu, vous pourrez avancer et récupérer la première lanterne à placer au fond de la bibliothèque.

Partez maintenant au sud de la bibliothèque (donc à gauche), pour traverser un couloir tandis que la pièce se retourne. Descendez dans cette dernière pour vous retrouver littéralement au plafond.

Pour avancer, allez sur les escaliers au fond à gauche de la pièce, puis levez les yeux vers le coin droit de la salle. Vous y verrez une lanterne à attirer et à placer sur le petit balcon de la pièce.

Continuez dans la salle suivante en grimpant par la fenêtre à gauche du balcon (et en vous laissant tomber), pour arriver plus loin vers une autre lanterne avec un socle.

Placer la lanterne au bon endroit va littéralement retourner la pièce suivante. Entrez dans cette pièce, puis visez la lanterne que vous venez de poser avec Accio. Cela va encore une fois retourner la salle en vous plaçant cette fois-ci au bon endroit. Vous pourrez ensuite simplement continuer vers la prochaine lanterne à placer au fond de la bibliothèque.

Vous ferez face à un nouveau combat contre Fastidio, qui pourra cette fois-ci générer des fouets avec les objets. Pour les éviter, regardez bien le sol qui va s’illuminer en rouge là où l’impact est prévu.

Le vrai combat ne commencera que plus tard, dans la dernière arène de ce donjon, où vous affronterez un colosse qui possède les mêmes mouvements qu’un troll. Pas de difficulté spécifique ici, si ce n’est la dernière phase qui vous renverse la tête et vous désoriente.

Après avoir conclu un accord avec l’esprit frappeur, vous voici enfin de retour à la boutique, mais la quête n’est pas terminée pour autant. Retournez voir l’officier de Pré-au-Lard pour confronter Cassandra Mason. Un duel va alors prendre place, qui n’est pas bien difficile lui non-plus, si ce n’est qu’il faudra briser le bouclier de la sorcière avec une contre-attaque.

Vous voici désormais propriétaire de votre propre boutique au sein du village ! Vous ne pourrez rien y acheter, mais si vous avez des objets à vendre, pensez maintenant à le faire là-bas pour récolter quelques piécettes en plus.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.