Le studio Q-Games précise la date de sortie pour deux de ses jeux, PixelJunk Eden 2 et Dreams of Another

Sortie simultanée pour les deux jeux

Si PixelJunk Eden 2 et Dreams of Another sont regroupés, c’est parce qu’ils partagent le même réalisateur (Baiyon) même si les deux jeux sont très différents. Dans Dreams of Another, qui est un jeu d’action et d’aventure en vue à la troisième personne (et aussi jouable en vue à la première personne sur PS VR2), vous devrez créer des mondes en tirant sur les décors autour de vous, afin de « construire plutôt que de détruire ». Un concept assez particulier qui va nous transporter dans un voyage onirique à la direction artistique très singulière, comme on le constate dans cette nouvelle vidéo.

Cette dernière bande-annonce nous apprend également que PixelJunk Eden 2, qui est un jeu d’aventure psychédélique où l’on cultive des plantes, sortira à la même date que Dreams of Another, à savoir le 10 octobre prochain. Où le 7 octobre, si vous décidez d’acheter le bundle regroupant les deux jeux, qui vous donnera accès aux titres 72 heures en avance.

Dreams of Another sera jouable sur PS5 et PC via Steam, tandis que PixelJunk Eden 2 sortira sur PS4, PS5, et PC via Steam et l’Epic Games Store.