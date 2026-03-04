Liste des Pokémons de Pokémon Pokopia

Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les Pokémons confirmés officiellement pour l’instant dans le Pokédex de Pokémon Pokopia, ce qui représente pratiquement une centaine. À noter que chaque Pokémon est unique, vous ne pouvez le débloquer qu’une seule fois au fil de vos découvertes. On retrouvera des grands classiques, mais également des spécimens bien plus étonnants, dont de nouvelles variantes à découvrir en fin d’article.

Cette liste sera régulièrement mise à jour au fil de nos découvertes après le lancement du jeu.

Bulbizarre

Salamèche

Dracaufeu

Carapuce

Carabaffe

Roucool

Roucarnage

Pikachu

Goupix

Rondoudou

Mystherbe

Paras

Mimitoss

Taupiqueur

Psykokwak

Caninos

Arcanin

Ptitard

Abra

Alakazam

Machoc

Chétiflor

Ramoloss

Canarticho

Onix

Noadkoko

Osselait

Kicklee

Tygnon

Insécateur

Scarabrute

Magicarpe

Lokhlass

Évoli

Aquali

Ronflex

Dracolosse

Hoothoot

Mimigal

Pichu

Wattouat

Marill

Simularbre

Axoloto de Paldea

Mentali

Noctali

Scarhino

Debugant

Embrylex

Tyranocif

Poussifeu

Nénupiot

Ludicolo

Goélise

Gardevoir

Makuhita

Azurill

Mysdibule

Gloupti

Cacturne

Tylton

Tiplouf

Apitrini

Apireine

Sancoki

Baudrive

Mime Jr.

Ptiravi

Riolu

Lucario

Phyllali

Rototaupe

Charpenti

Miamiasme

Zorua

Pashmilla

Chinchidou

Funécire

Tranchodon

Nymphali

Mucuscule

Muplodocus

Mimiqui

Minisange

Fantyrm

Pohm

Nigirigon

Les nouvelles variantes de Pokémon Pokopia

Avec tous ces Pokémon qui font leur retour, de nouvelles variantes font aussi leur arrivée pour la première fois dans Pokémon Pokopia. Pour l’heure, seules quatre de ces variantes ont été annoncées officiellement, mais de nouvelles pourraient bien faire leur entrée plus tard dans notre Pokédex.

Professeur Bouldeneu , votre guide primordial pour progresser sur l’île.

, votre guide primordial pour progresser sur l’île. Pikapâle , son nom parle de lui-même (le pauvre).

, son nom parle de lui-même (le pauvre). Ronflex Moussu, le gros Pokémon a tellement dormi que de la mousse lui a poussé dessus.

Maître Queulorior , de quoi ajouter un peu de couleurs à vos créations sur l’île ?

, de quoi ajouter un peu de couleurs à vos créations sur l’île ? DJ Mostisma , une minichaîne Hi-Fi, parfaite pour mettre l’ambiance (et jouer les plus belles mélodies nostalgiques).

, une minichaîne Hi-Fi, parfaite pour mettre l’ambiance (et jouer les plus belles mélodies nostalgiques). Rongragoût, qui pourrait bien initier vos papilles grâce à ses talents de cuisinier.

