Qui dit jeu Pokémon dit forcément Pokédex à remplir. Pokémon Pokopia ne fait pas exception, si ce n’est que cette fois, vous n’allez pas devoir les « capturer » au sens littéral du terme, mais plutôt tout faire pour qu’ils viennent à vous et s’installent à vos côtés dans votre ville en reconstruction. Avant d’aborder le détail de chaque Pokémon et comment l’obtenir, voici la liste complète des Pokémons disponibles dans Pokémon Pokopia.
Liste des Pokémons de Pokémon Pokopia
Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les Pokémons confirmés officiellement pour l’instant dans le Pokédex de Pokémon Pokopia, ce qui représente pratiquement une centaine. À noter que chaque Pokémon est unique, vous ne pouvez le débloquer qu’une seule fois au fil de vos découvertes. On retrouvera des grands classiques, mais également des spécimens bien plus étonnants, dont de nouvelles variantes à découvrir en fin d’article.
Cette liste sera régulièrement mise à jour au fil de nos découvertes après le lancement du jeu.
- Bulbizarre
- Salamèche
- Dracaufeu
- Carapuce
- Carabaffe
- Roucool
- Roucarnage
- Pikachu
- Goupix
- Rondoudou
- Mystherbe
- Paras
- Mimitoss
- Taupiqueur
- Psykokwak
- Caninos
- Arcanin
- Ptitard
- Abra
- Alakazam
- Machoc
- Chétiflor
- Ramoloss
- Canarticho
- Onix
- Noadkoko
- Osselait
- Kicklee
- Tygnon
- Insécateur
- Scarabrute
- Magicarpe
- Lokhlass
- Évoli
- Aquali
- Ronflex
- Dracolosse
- Hoothoot
- Mimigal
- Pichu
- Wattouat
- Marill
- Simularbre
- Axoloto de Paldea
- Mentali
- Noctali
- Scarhino
- Debugant
- Embrylex
- Tyranocif
- Poussifeu
- Nénupiot
- Ludicolo
- Goélise
- Gardevoir
- Makuhita
- Azurill
- Mysdibule
- Gloupti
- Cacturne
- Tylton
- Tiplouf
- Apitrini
- Apireine
- Sancoki
- Baudrive
- Mime Jr.
- Ptiravi
- Riolu
- Lucario
- Phyllali
- Rototaupe
- Charpenti
- Miamiasme
- Zorua
- Pashmilla
- Chinchidou
- Funécire
- Tranchodon
- Nymphali
- Mucuscule
- Muplodocus
- Mimiqui
- Minisange
- Fantyrm
- Pohm
- Nigirigon
Les nouvelles variantes de Pokémon Pokopia
Avec tous ces Pokémon qui font leur retour, de nouvelles variantes font aussi leur arrivée pour la première fois dans Pokémon Pokopia. Pour l’heure, seules quatre de ces variantes ont été annoncées officiellement, mais de nouvelles pourraient bien faire leur entrée plus tard dans notre Pokédex.
- Professeur Bouldeneu, votre guide primordial pour progresser sur l’île.
- Pikapâle, son nom parle de lui-même (le pauvre).
- Ronflex Moussu, le gros Pokémon a tellement dormi que de la mousse lui a poussé dessus.
- Maître Queulorior, de quoi ajouter un peu de couleurs à vos créations sur l’île ?
- DJ Mostisma, une minichaîne Hi-Fi, parfaite pour mettre l’ambiance (et jouer les plus belles mélodies nostalgiques).
- Rongragoût, qui pourrait bien initier vos papilles grâce à ses talents de cuisinier.
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
