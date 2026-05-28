Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Durant l’AG French Direct 2026, vous avez pu voir des tas de jeux passer, certains plus rapidement que d’autres. On prendra le temps de s’arrêter quelques minutes sur le mignon Free as Birds: UAZO, qui, vous l’aurez deviné à son nom, nous laisse incarner des oiseaux qui pourront fendre le ciel dans ce jeu d’exploration et de survie.

Free as Birds: UAZO

Fais comme l’UAZO

Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel.

Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau.

Une fois votre habitat construit, il sera venu l’heure d’explorer les environs. Free as Birds: UAZO dépeint un monde rempli de secrets, où vous pourrez trouver des ruines anciennes très mystérieuses qui se nicheront parfois dans le ciel, et qui vous en apprendront un peu plus sur l’histoire des lieux. Malheureusement, vous trouverez aussi quelques dangers à éviter sur votre route. Histoire de ne pas se sentir trop seul face à tout cela, vous pourrez aussi voyager en compagnie de vos amis en ligne.

Si Free as Birds: UAZO vous fait de l’œil, sachez qu’un playtest est actuellement disponible. Pour y participer, rendez-vous sur Steam et demandez l’accès afin d’avoir une chance de recevoir une clé. Le jeu complet est quant à lui prévu pour l’année prochaine, en 2027.

Découvrez tous les jeux de l'AG French Direct sur Steam
ag-french-direct

Cet article peut contenir des liens affiliés

Le jeu de plateformes-metroidvania 3D Maseylia: Echoes of the Past sortira tout bientôt et nous le fait savoir en vidéo

Un jeu de plus à ajouter dans votre backlog de l’été Maseylia: Echoes of the Past fait donc son retour à l’AG French Direct avec une nouvelle vidéo à la clé, ce qui nous donne l’occasion de redécouvrir ce jeu de plateformes dynamique au style épuré (avec une direction artistique inspirée de Moebius, ce qui se remarque aisément) qui repose sur une structure de metroidvania avec une grande map composée de six biomes interconnectés. On remarque que certaines zones offrent une manière de se déplacer qui est différente, et l’exploration de cette grande carte nous demandera de bien ouvrir l’œil si l’on souhaite en dénicher tous les secrets et les passages bien cachés. Vous pourrez tester tout cela très bientôt dans la mesure où Maseylia: Echoes of the Past était venu pour nous présenter sa date de sortie. Il arrivera donc dans quelques petites semaines, à savoir le 19 juin prochain sur PC. Le jeu sortira plus tard sur PS5, Xbox Series et les deux Switch. Et si vous n’avez pas envie d’attendre, une démo du jeu est disponible sur Steam. Pour en savoir un peu plus sur ce projet, vous pouvez aussi consulter notre…

En savoir plus

Sur le même thème

Ambroise Niflette et la Cloche Pommée : Notre interview des membres de Topotes Studio suite à leur participation à l’AG French Direct 2026

Ambroise Niflette et la Cloche Pommée

L’AG French Direct 2026 met en avant cinq jeux créés par des étudiants

L’AG French Direct 2026 met en avant cinq jeux créés par des étudiants

AG French Direct 2026 : La page Steam de l’événement est désormais en ligne, découvrez plus d’une trentaine de démos

pc
AG French Direct 2026 : La page Steam de l’événement est désormais en ligne, découvrez plus d’une trentaine de démos

AG French Direct : Le replay de l’émission est disponible, voici le résumé de toutes les annonces

AG French Direct : Le replay de l’émission est disponible, voici le résumé de toutes les annonces
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Le mythique Donkey Kong 64 revient sur Nintendo Switch avec l’abonnement Switch Online
switch switch 2
Le mythique Donkey Kong 64 revient sur Nintendo Switch avec l’abonnement Switch Online
Marathon sera jouable gratuitement pendant une semaine pour le lancement de sa saison 2
pc ps5 xbox series
Marathon sera jouable gratuitement pendant une semaine pour le lancement de sa saison 2
Valve augmente le prix de son Steam Deck OLED, et il n’y va pas de main morte
Valve augmente le prix de son Steam Deck OLED, et il n’y va pas de main morte
Warhammer 40.000: Boltgun 2 : On y a joué, est-ce parti pour être une suite solide ?
pc ps5 xbox series
Warhammer 40.000: Boltgun 2 : On y a joué, est-ce parti pour être une suite solide ?
Outward 2 change énormément de choses : notre avis après la bêta fermée
Outward 2 change énormément de choses : notre avis après la bêta fermée
Tiebreakers est annoncé, un run n’gun sportif aux allures de shonen qui s’annonce très intense
pc
Tiebreakers est annoncé, un run n’gun sportif aux allures de shonen qui s’annonce très intense
L’adorable Deer & Boy revient nous charmer en vidéo, une démo est disponible et la sortie se fera en juin
pc ps5 xbox series switch
deer & boy
Furyball: Rogue Revenge rend le pinball très brutal dans un mélange entre Mad Max et Hades, la démo est dispo
pc
Furyball: Rogue Revenge rend le pinball très brutal dans un mélange entre Mad Max et Hades, la démo est dispo
Le mignon jeu d’enquête Ambroise Niflette et la Cloche Pommée parodie le JT de 20 heures dans une vidéo exclusive
pc
Le mignon jeu d’enquête Ambroise Niflette et la Cloche Pommée parodie le JT de 20 heures dans une vidéo exclusive
Perceptum : Le jeu d’horreur psychologique particulièrement angoissant sortira en 2027
pc ps5 xbox series
Perceptum : Le jeu d’horreur psychologique particulièrement angoissant sortira en 2027
Nocturnal 2 : Le metroidvania s’enflamme dans une bande-annonce, sortie prévue prochainement
pc switch
Nocturnal 2 : Le metroidvania s’enflamme dans une bande-annonce, sortie prévue prochainement
Le jeu d’action-aventure Fading Echo joue avec les éléments dans une nouvelle présentation de gameplay
pc ps5 xbox series
Le jeu d’action-aventure Fading Echo joue avec les éléments dans une nouvelle présentation de gameplay
Gobliiins Collection regroupe les 5 point’n click dans une seule compilation, et c’est disponible dès maintenant
ps5 xbox series switch
Gobliiins Collection regroupe les 5 point’n click dans une seule compilation, et c’est disponible dès maintenant
Le jeu de stratégie en temps réel Painted Kingdoms redonne des couleurs à un royaume ravagé par les flammes
pc
Le jeu de stratégie en temps réel Painted Kingdoms redonne des couleurs à un royaume ravagé par les flammes
Le jeu de plateformes-metroidvania 3D Maseylia: Echoes of the Past sortira tout bientôt et nous le fait savoir en vidéo
pc ps5 xbox series switch switch 2
Le jeu de plateformes-metroidvania 3D Maseylia: Echoes of the Past sortira tout bientôt et nous le fait savoir en vidéo
LavaLoop : Le shoot’em up musical revient nous ambiancer avec une nouvelle démo
pc
LavaLoop : Le shoot’em up musical revient nous ambiancer avec une nouvelle démo
Le jeu d’horreur coopératif Breach Signal nous enverra aux frontières du réel dès la fin d’année sur PC
pc ps5 xbox series xbox one
Le jeu d’horreur coopératif Breach Signal nous enverra aux frontières du réel dès la fin d’année sur PC
Trackastrophe! nous demande de trouver la bonne voie dans ce jeu d’énigme ferroviaire
pc
Trackastrophe! nous demande de trouver la bonne voie dans ce jeu d’énigme ferroviaire
Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements
pc
Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements
Stardream : Le studio Rebel Pixel nous livre quelques secrets sur ce jeu d’enquête ambiance années 60
pc
Stardream : Le studio Rebel Pixel nous livre quelques secrets sur ce jeu d’enquête ambiance années 60
Silent Planet – Elegy of a Dying World sera un metroidvania pur jus, et nous le montre en images
pc
Silent Planet – Elegy of a Dying World sera un metroidvania pur jus, et nous le montre en images
Factomancer est un « roguelite d’automatisation » dans lequel vous devez bâtir votre usine magique
pc
Factomancer est un « roguelite d’automatisation » dans lequel vous devez bâtir votre usine magique
Sovereign Tower : Le directeur créatif du jeu, Gobert, nous en dit plus sur le RPG narratif où l’on doit gérer la Table Ronde
pc
Sovereign Tower : Le directeur créatif du jeu, Gobert, nous en dit plus sur le RPG narratif où l’on doit gérer la Table Ronde
Prenez l’envol avec Goeland: Seagull Adventure et créez le chaos sur la plage dès la fin de l’année
pc
Prenez l’envol avec Goeland: Seagull Adventure et créez le chaos sur la plage dès la fin de l’année