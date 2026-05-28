Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images

Fais comme l’UAZO

Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel.

Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau.

Une fois votre habitat construit, il sera venu l’heure d’explorer les environs. Free as Birds: UAZO dépeint un monde rempli de secrets, où vous pourrez trouver des ruines anciennes très mystérieuses qui se nicheront parfois dans le ciel, et qui vous en apprendront un peu plus sur l’histoire des lieux. Malheureusement, vous trouverez aussi quelques dangers à éviter sur votre route. Histoire de ne pas se sentir trop seul face à tout cela, vous pourrez aussi voyager en compagnie de vos amis en ligne.

Si Free as Birds: UAZO vous fait de l’œil, sachez qu’un playtest est actuellement disponible. Pour y participer, rendez-vous sur Steam et demandez l’accès afin d’avoir une chance de recevoir une clé. Le jeu complet est quant à lui prévu pour l’année prochaine, en 2027.