Présentation Bouldeneu

Nom du Pokémon : Bouldeneu

Numéro dans le Pokédex : #041

#041 Pokémon Vigne

Description officielle : Les lunettes qui ornent sa poitrine étaient la paire préférée du Professeur humain avec qui il vivait lorsqu’il était encore un Saquedeneu.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Bouldeneu, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Plante Taille : 2 m Poids : 127,9 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Expertise Environnement : Lumineux Préférences : Choses liées à la nature Choses difficiles Choses avec du texte Choses étranges Choses à partager Fleurs âcres



Sa capacité, Expertise, lui permettra d’identifier des objets perdus pour vous et de vous les remettre. Vous trouverez ces objets dans des blocs brillants un peu partout.

Comment obtenir Bouldeneu dans Pokémon Pokopia ?

Vous rencontrez Bouldeneu dès le début de votre aventure puisqu’il sera votre guide. Mais pour lui construire son habitat, il vous faudra réunir les objets suivants :

043 : Coin trésors du Professeur 1 x Trésors du Professeur 1 x N’importe quel lit 4 x Grand objet perdu



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.