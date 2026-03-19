Bouldeneu – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Dans tout bon jeu Pokémon, on retrouve un Pokédex bien rempli. Ce codex recensant toutes les espèces de Pokémon croisées, mais dans le cas de Pokémon Pokopia, les conditions pour les obtenir, les environnements qu’ils préfèrent ou leurs traits de caractère pour mieux les satisfaire. On vous donne ici toutes les informations à savoir sur Bouldeneu.
Présentation Bouldeneu
- Nom du Pokémon : Bouldeneu
- Numéro dans le Pokédex : #041
- Pokémon Vigne
- Description officielle : Les lunettes qui ornent sa poitrine étaient la paire préférée du Professeur humain avec qui il vivait lorsqu’il était encore un Saquedeneu.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Bouldeneu, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Plante
- Taille : 2 m
- Poids : 127,9 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité :
- Expertise
- Environnement : Lumineux
- Préférences :
- Choses liées à la nature
- Choses difficiles
- Choses avec du texte
- Choses étranges
- Choses à partager
- Fleurs âcres
- Spécialité :
Sa capacité, Expertise, lui permettra d’identifier des objets perdus pour vous et de vous les remettre. Vous trouverez ces objets dans des blocs brillants un peu partout.
Comment obtenir Bouldeneu dans Pokémon Pokopia ?
Vous rencontrez Bouldeneu dès le début de votre aventure puisqu’il sera votre guide. Mais pour lui construire son habitat, il vous faudra réunir les objets suivants :
- 043 : Coin trésors du Professeur
- 1 x Trésors du Professeur
- 1 x N’importe quel lit
- 4 x Grand objet perdu
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026