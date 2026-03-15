Présentation Boustiflor

Nom du Pokémon : Boustiflor

Numéro dans le Pokédex : #022

#022 Pokémon Carnivore

Description officielle : Il sécrète à la fois de l’acide et un liquide qui neutralise ce dernier. L’acide qu’il produit ne le consume donc pas.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Boustiflor, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Plante/Poison Taille : 1 m Poids : 6,4 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialités : Fertilisation Désordre Environnement : Humide Préférences : Choses liées à la nature Choses en bois Choses liées à la terre Choses colorées Fleurs épanouies Choses amères



Sa spécialité, Fertilisation, peut accélérer la croissance des plantes. Il vous suffira de l’emmener devant des plants semés pour qu’il les arrose automatiquement. Son autre capacité, Désordre, lui permettra de laisser traîner des matériaux utiles autour de son lieu de vie.

Comment obtenir Boustiflor dans Pokémon Pokopia ?

Vous obtiendrez Boustiflor en construisant l’habitat dans lequel il se sentira bien :

021 : Table fleurie 1 x N’importe quel siège 1 x N’importe quelle table 1 x Vase uniflore

035 : Espace parfum et lumière 1 x Vase carnivore 1 x Lampe champignon 1 x Plat



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.