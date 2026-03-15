Boustiflor – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Dans tout bon jeu Pokémon, on retrouve un Pokédex bien rempli. Ce codex recensant toutes les espèces de Pokémon croisées, mais dans le cas de Pokémon Pokopia, les conditions pour les obtenir, les environnements qu’ils préfèrent ou leurs traits de caractère pour mieux les satisfaire. On vous donne ici toutes les informations à savoir sur Boustiflor.
Présentation Boustiflor
- Nom du Pokémon : Boustiflor
- Numéro dans le Pokédex : #022
- Pokémon Carnivore
- Description officielle : Il sécrète à la fois de l’acide et un liquide qui neutralise ce dernier. L’acide qu’il produit ne le consume donc pas.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Boustiflor, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Plante/Poison
- Taille : 1 m
- Poids : 6,4 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialités :
- Fertilisation
- Désordre
- Environnement : Humide
- Préférences :
- Choses liées à la nature
- Choses en bois
- Choses liées à la terre
- Choses colorées
- Fleurs épanouies
- Choses amères
- Spécialités :
Sa spécialité, Fertilisation, peut accélérer la croissance des plantes. Il vous suffira de l’emmener devant des plants semés pour qu’il les arrose automatiquement. Son autre capacité, Désordre, lui permettra de laisser traîner des matériaux utiles autour de son lieu de vie.
Comment obtenir Boustiflor dans Pokémon Pokopia ?
Vous obtiendrez Boustiflor en construisant l’habitat dans lequel il se sentira bien :
- 021 : Table fleurie
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x N’importe quelle table
- 1 x Vase uniflore
- 035 : Espace parfum et lumière
- 1 x Vase carnivore
- 1 x Lampe champignon
- 1 x Plat
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026