Tygnon – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Dans tout bon jeu Pokémon, on retrouve un Pokédex bien rempli. Ce codex recensant toutes les espèces de Pokémon croisées, mais dans le cas de Pokémon Pokopia, les conditions pour les obtenir, les environnements qu’ils préfèrent ou leurs traits de caractère pour mieux les satisfaire. On vous donne ici toutes les informations à savoir sur Tygnon.
Présentation Tygnon
- Nom du Pokémon : Tygnon
- Numéro dans le Pokédex : #036
- Pokémon Puncheur
- Description officielle : Il accule ses adversaires en alternant des crochets du gauche et du droit, puis il les achève avec un coup direct dont la vitesse atteint les 500 km/h.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Tygnon, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Combat
- Taille : 1,4 m
- Poids : 50,2 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité : Troc
- Environnement : Lumineux
- Préférences :
- Choses pour s’entraîner
- Choses à partager
- Choses en tissu
- Choses en pierre
- Choses rondes
- Choses sucrées
Sa capacité, Troc, lui permet d’échanger des objets avec vous.
Comment obtenir Tygnon dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Tygnon sera le suivant :
- 024 : Coin post-entraînement
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x Sac de frappe
Vous obtenez Tygnon assez tôt dans votre aventure à Terrassec. N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026