Présentation Tygnon

Nom du Pokémon : Tygnon

Numéro dans le Pokédex : #036

#036 Pokémon Puncheur

Description officielle : Il accule ses adversaires en alternant des crochets du gauche et du droit, puis il les achève avec un coup direct dont la vitesse atteint les 500 km/h.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Tygnon, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Combat Taille : 1,4 m Poids : 50,2 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Troc Environnement : Lumineux Préférences : Choses pour s’entraîner Choses à partager Choses en tissu Choses en pierre Choses rondes Choses sucrées



Sa capacité, Troc, lui permet d’échanger des objets avec vous.

Comment obtenir Tygnon dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Tygnon sera le suivant :

024 : Coin post-entraînement 1 x N’importe quel siège 1 x Sac de frappe



Vous obtenez Tygnon assez tôt dans votre aventure à Terrassec. N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.