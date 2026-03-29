Présentation Pichu

Nom du Pokémon : Pichu

Numéro dans le Pokédex : #078

#078 Pokémon Minisouris

Description officielle : Les poches de ses joues renferment de l’électricité. Lorsqu’elles sont chargées, il a tellement d’énergie qu’il ne pense qu’à jouer.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Pichu, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Electrik Taille : 0,3 m Poids : 2 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Electrification Environnement : Lumineux Préférences : Choses électriques Choses en verre Choses mignonnes Fleurs épanouies Choses en tissu Choses sucrées



Sa Capacité, Electrification, lui permet d’alimenter les machines en électricité.

Comment obtenir Pichu dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Pichu sera le suivant :

020 : Coin pique-nique 2 x N’importe quel siège 1 x N’importe quelle table 1 x Panier de pique-nique



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.