Pichu – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Vous avez toujours voulu savoir comment faire apparaître un Pichu dans Pokémon Pokopia ? Alors, ce guide est fait pour vous. On vous offre toutes les astuces pour le faire apparaître, mais également tout ce qu’il faut savoir sur son caractère, ses préférences ou ses capacités spéciales dans ce guide dédié.
Présentation Pichu
- Nom du Pokémon : Pichu
- Numéro dans le Pokédex : #078
- Pokémon Minisouris
- Description officielle : Les poches de ses joues renferment de l’électricité. Lorsqu’elles sont chargées, il a tellement d’énergie qu’il ne pense qu’à jouer.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Pichu, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Electrik
- Taille : 0,3 m
- Poids : 2 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité : Electrification
- Environnement : Lumineux
- Préférences :
- Choses électriques
- Choses en verre
- Choses mignonnes
- Fleurs épanouies
- Choses en tissu
- Choses sucrées
Sa Capacité, Electrification, lui permet d’alimenter les machines en électricité.
Comment obtenir Pichu dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Pichu sera le suivant :
- 020 : Coin pique-nique
- 2 x N’importe quel siège
- 1 x N’importe quelle table
- 1 x Panier de pique-nique
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026