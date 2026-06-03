LEGO dévoile 12 nouveaux sets Pokémon à précommander dès maintenant

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LEGO a trouvé un nouveau filon bien juteux à exploiter avec les sets Pokémon, qui peuvent se décliner par centaines. Après une première vague arrivée il y a quelques mois, place à de nouveaux sets avec 12 propositions centrées sur certains Pokémon très célèbres, et on voit déjà certains banquiers grincer des dents.

De nouveaux sets LEGO Pokémon sont en précommande

Tous les nouveaux sets LEGO Pokémon

Ce ne sont pas moins de 12 sets LEGO Pokémon qui ont été officialisés par LEGO et The Pokémon Company, qui sont regroupés sous la bannière SMART Play, autrement dit avec certaines briques qui peuvent émettre des sons et des lumières selon plusieurs conditions. De quoi rendre vos constructions un peu plus vivantes, ce qui est idéal pour des sets Pokémon. Quelques sets possèdent déjà des SMART Bricks, tandis que d’autres sont seulement notés comme étant compatibles avec ces briques spéciales.

Les 12 sets Pokémon peuvent être précommandés sur le site LEGO et sortiront le 1ᵉʳ août prochain.

LEGO Pokémon SMART Play : Maison d’entraînement avec Pikachu

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LEGO Pokémon SMART Play : Maison d’entraînement avec Pikachu

  • Prix : 69,99 €
  • 400 pièces

Le set est composé d’une cabane avec une grande tête de Pikachu en plus d’un Pikachu indépendant (dans lequel est insérée une SMART Brick) et d’une Poké Ball.

LEGO Pokémon SMART Play : Combat ultime Dracaufeu contre Voltali

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LEGO Pokémon SMART Play : Combat ultime Dracaufeu contre Voltali

  • Prix : 119,99 €
  • 751 pièces

Un set qui met à l’honneur Voltali et Draceufeu, chaque Pokémon étant constitué d’une SMART Brick, avec un spray de soin et un petit terrain d’entraînement.

LEGO Pokémon SMART Play : Festin de Baies avec Bulbizarre et Keunotor

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LEGO Pokémon SMART Play : Festin de Baies avec Bulbizarre et Keunotor

  • Prix : 19,99 €
  • 240 pièces

Bulbizarre et Keunotor se relaxent dans ce set composé d’un petit endroit où les Pokémon peuvent se rafraîchir.

LEGO Pokémon SMART Play : Aventure en buggy avec Carapuce

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LEGO Pokémon SMART Play : Aventure en buggy avec Carapuce

  • Prix : 29,99 €
  • 320 pièces

Carapuce enfourche son buggy avec des pistolets à eau et s’offre un bon burger au barbecue dans ce set compatible SMART Play.

LEGO Pokémon™ SMART Play : Affrontement entre Salamèche et Racaillou dans une caverne

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LEGO Pokémon™ SMART Play : Affrontement entre Salamèche et Racaillou dans une caverne

  • Prix : 19,99 €
  • 198 pièces

Salamèche et Racaillou montrent les muscles dans une grotte spéciale.

LEGO Pokémon SMART Play : Combat entre Poussacha, Chochodile et Coiffeton

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LEGO Pokémon SMART Play : Combat entre Poussacha, Chochodile et Coiffeton

  • Prix : 34,99 €
  • 313 pièces

Les trois starters Poussacha, Chochodile et Coiffeton sont réunis avec une roue qui vous aidera à décider lequel choisir.

LEGO Pokémon SMART Play : Concert de Rondoudou

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LEGO Pokémon SMART Play : Concert de Rondoudou

  • Prix : 14,99 €
  • 88 pièces

Rondoudou nous offre son meilleur concert avec enceintes et micro intégré.

LEGO Pokémon SMART Play : À la recherche du fabuleux Mew

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LEGO Pokémon SMART Play : À la recherche du fabuleux Mew

  • Prix : 49,99 €
  • 429 pièces

Mew n’est pas le seul argument de ce set puisque l’on retrouve aussi un drone façon Poké Ball volante, et un terrain de jeu.

LEGO Pokémon SMART Play : Chasse au trésor avec Évoli et Lokhlass

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LEGO Pokémon SMART Play : Chasse au trésor avec Évoli et Lokhlass

  • Prix : 59,99 €
  • 623 pièces

Évoli et Lokhlass prennent la mer et explorent un navire abandonné pour y trouver un trésor.

LEGO Pokémon SMART Play : Évasion du laboratoire de Mewtwo

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LEGO Pokémon SMART Play : Évasion du laboratoire de Mewtwo

  • Prix : 69,99 €
  • 605 pièces

Mewtwo se libère de sa cabine d’expérimentation dans ce set qui comprend une Master Ball.

LEGO Pokémon SMART Play : Combat de championnat Noctali contre Carchacrok

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LEGO Pokémon SMART Play : Combat de championnat Noctali contre Carchacrok

  • Prix : 79,99 €
  • 831 pièces

Noctali contre Carchacrok, c’est le match à l’affiche de ce set qui a aussi droit à une coupe spéciale du championnat.

LEGO Pokémon SMART Play : Duel effrayant entre Osselait et Ectoplasma

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LEGO Pokémon SMART Play : Duel effrayant entre Osselait et Ectoplasma

  • Prix : 89,99 €
  • 782 pièces

On termine avec l’affrontement entre Osselait et Ectoplasma, sachant que ce dernier sera niché sur une structure qui cache un trésor.

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Fais comme l’UAZO Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel. Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau. Une fois votre…

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