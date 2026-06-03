LEGO dévoile 12 nouveaux sets Pokémon à précommander dès maintenant

Tous les nouveaux sets LEGO Pokémon

Ce ne sont pas moins de 12 sets LEGO Pokémon qui ont été officialisés par LEGO et The Pokémon Company, qui sont regroupés sous la bannière SMART Play, autrement dit avec certaines briques qui peuvent émettre des sons et des lumières selon plusieurs conditions. De quoi rendre vos constructions un peu plus vivantes, ce qui est idéal pour des sets Pokémon. Quelques sets possèdent déjà des SMART Bricks, tandis que d’autres sont seulement notés comme étant compatibles avec ces briques spéciales.

Les 12 sets Pokémon peuvent être précommandés sur le site LEGO et sortiront le 1ᵉʳ août prochain.

LEGO Pokémon SMART Play : Maison d’entraînement avec Pikachu

Prix : 69,99 €

: 69,99 € 400 pièces

Le set est composé d’une cabane avec une grande tête de Pikachu en plus d’un Pikachu indépendant (dans lequel est insérée une SMART Brick) et d’une Poké Ball.

LEGO Pokémon SMART Play : Combat ultime Dracaufeu contre Voltali

Prix : 119,99 €

: 119,99 € 751 pièces

Un set qui met à l’honneur Voltali et Draceufeu, chaque Pokémon étant constitué d’une SMART Brick, avec un spray de soin et un petit terrain d’entraînement.

LEGO Pokémon SMART Play : Festin de Baies avec Bulbizarre et Keunotor

Prix : 19,99 €

: 19,99 € 240 pièces

Bulbizarre et Keunotor se relaxent dans ce set composé d’un petit endroit où les Pokémon peuvent se rafraîchir.

LEGO Pokémon SMART Play : Aventure en buggy avec Carapuce

Prix : 29,99 €

: 29,99 € 320 pièces

Carapuce enfourche son buggy avec des pistolets à eau et s’offre un bon burger au barbecue dans ce set compatible SMART Play.

LEGO Pokémon™ SMART Play : Affrontement entre Salamèche et Racaillou dans une caverne

Prix : 19,99 €

: 19,99 € 198 pièces

Salamèche et Racaillou montrent les muscles dans une grotte spéciale.

LEGO Pokémon SMART Play : Combat entre Poussacha, Chochodile et Coiffeton

Prix : 34,99 €

: 34,99 € 313 pièces

Les trois starters Poussacha, Chochodile et Coiffeton sont réunis avec une roue qui vous aidera à décider lequel choisir.

LEGO Pokémon SMART Play : Concert de Rondoudou

Prix : 14,99 €

: 14,99 € 88 pièces

Rondoudou nous offre son meilleur concert avec enceintes et micro intégré.

LEGO Pokémon SMART Play : À la recherche du fabuleux Mew

Prix : 49,99 €

: 49,99 € 429 pièces

Mew n’est pas le seul argument de ce set puisque l’on retrouve aussi un drone façon Poké Ball volante, et un terrain de jeu.

LEGO Pokémon SMART Play : Chasse au trésor avec Évoli et Lokhlass

Prix : 59,99 €

: 59,99 € 623 pièces

Évoli et Lokhlass prennent la mer et explorent un navire abandonné pour y trouver un trésor.

LEGO Pokémon SMART Play : Évasion du laboratoire de Mewtwo

Prix : 69,99 €

: 69,99 € 605 pièces

Mewtwo se libère de sa cabine d’expérimentation dans ce set qui comprend une Master Ball.

LEGO Pokémon SMART Play : Combat de championnat Noctali contre Carchacrok

Prix : 79,99 €

: 79,99 € 831 pièces

Noctali contre Carchacrok, c’est le match à l’affiche de ce set qui a aussi droit à une coupe spéciale du championnat.

LEGO Pokémon SMART Play : Duel effrayant entre Osselait et Ectoplasma

Prix : 89,99 €

: 89,99 € 782 pièces

On termine avec l’affrontement entre Osselait et Ectoplasma, sachant que ce dernier sera niché sur une structure qui cache un trésor.