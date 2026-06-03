Xbox Game Pass : Persona 5 Royal, Herdling… Voici la liste des nouveaux jeux compris dans l’abonnement
Pas besoin d’attendre le prochain Xbox Games Showcase pour savoir à quoi les abonnés vont jouer grâce au Xbox Game Pass. La sélection de ce début du mois de juin a été dévoilée, et elle comprend des titres qui devraient vous occuper durant un moment.
Les nouveautés sur le Xbox Game Pass
Pour cette nouvelle salve de jeux sur le Xbox Game Pass, on remarquera surtout l’arrivée de Persona 5 Royal, qui devrait vous tenir en haleine durant de très nombreuses heures. Est-ce là un indice sur une annonce de Persona 6 à venir prochainement ? Allez savoir…
Voici la liste des jeux à venir en juin dans le Xbox Game Pass :
- Herdling (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 4 juin (Premium)
- Total Chaos (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 4 juin (Premium)
- Solarpunk (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 8 juin (Ultimate, PC)
- Undisputed (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 8 juin (Ultimate, Premium, PC)
- Persona 5 Royal (Cloud, Console et PC) – 9 juin (Ultimate, Premium, PC)
- Beastro (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 11 juin (Ultimate, PC)
- Frog Sqwad (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 juin (Ultimate, PC)
- Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 juin (Ultimate, PC)
- Junkster (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 16 juin (Ultimate, PC)
Dès le 15 juin, il faudra cependant dire au revoir à plusieurs jeux, à savoir :
- Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console et PC)
- Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Console et PC)
- Scott Pilgrim vs. The World (Cloud, Console et PC)
- Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition (Cloud, Console et PC)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Cloud, Console et PC)