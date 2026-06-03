Xbox Game Pass : Persona 5 Royal, Herdling… Voici la liste des nouveaux jeux compris dans l’abonnement

Les nouveautés sur le Xbox Game Pass

Pour cette nouvelle salve de jeux sur le Xbox Game Pass, on remarquera surtout l’arrivée de Persona 5 Royal, qui devrait vous tenir en haleine durant de très nombreuses heures. Est-ce là un indice sur une annonce de Persona 6 à venir prochainement ? Allez savoir…

Voici la liste des jeux à venir en juin dans le Xbox Game Pass :

Herdling (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 4 juin (Premium)

(Premium) Total Chaos (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 4 juin (Premium)

(Premium) Solarpunk (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 8 juin (Ultimate, PC)

(Ultimate, PC) Undisputed (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 8 juin (Ultimate, Premium, PC)

(Ultimate, Premium, PC) Persona 5 Royal (Cloud, Console et PC) – 9 juin (Ultimate, Premium, PC)

(Ultimate, Premium, PC) Beastro (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 11 juin (Ultimate, PC)

(Ultimate, PC) Frog Sqwad (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 juin (Ultimate, PC)

(Ultimate, PC) Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 juin (Ultimate, PC)

(Ultimate, PC) Junkster (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 16 juin (Ultimate, PC)

Dès le 15 juin, il faudra cependant dire au revoir à plusieurs jeux, à savoir :