Tadmorv – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Vous avez toujours voulu savoir comment faire apparaître un Tadmorv dans Pokémon Pokopia ? Alors, ce guide est fait pour vous. On vous offre toutes les astuces pour le faire apparaître, mais également tout ce qu’il faut savoir sur son caractère, ses préférences ou ses capacités spéciales dans ce guide dédié.
Présentation Tadmorv
- Nom du Pokémon : Tadmorv
- Numéro dans le Pokédex : #091
- Pokémon Dégueu
- Description officielle : Torrent de boue devenu Pokémon, il vit dans les lieux les plus insalubres pour que le nombre de microbes qu’il héberge augmente.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Tadmorv, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Poison
- Taille : 0,9 m
- Poids : 30 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité : Désordre
- Environnement : Sombre
- Préférences :
- Choses amères
- Choses groupées
- Choses inquiétantes
- Choses qui brillent
- Déchets
- Récipients
Sa Capacité, Désordre, lui permettra de laisser traîner des matériaux utiles autour de son lieu de vie, notamment des déchets non incinérables.
Comment obtenir Tadmorv dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Tadmorv est le suivant :
- 186 : Coin de pêche marécageux
- 1 x Canne à pâche
- 1 x Eau boueuse
- 1 x N’importe quel siège
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026