Présentation Tadmorv

Nom du Pokémon : Tadmorv

Numéro dans le Pokédex : #091

#091 Pokémon Dégueu

Description officielle : Torrent de boue devenu Pokémon, il vit dans les lieux les plus insalubres pour que le nombre de microbes qu’il héberge augmente.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Tadmorv, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Poison Taille : 0,9 m Poids : 30 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Désordre Environnement : Sombre Préférences : Choses amères Choses groupées Choses inquiétantes Choses qui brillent Déchets Récipients



Sa Capacité, Désordre, lui permettra de laisser traîner des matériaux utiles autour de son lieu de vie, notamment des déchets non incinérables.

Comment obtenir Tadmorv dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Tadmorv est le suivant :

186 : Coin de pêche marécageux 1 x Canne à pâche 1 x Eau boueuse 1 x N’importe quel siège



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.