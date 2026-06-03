Paw Patrol La Pat’Patrouille : Mission Dino révèle un nouveau trailer de gameplay pour son aventure préhistorique à sortir en juillet

Ouaf, Ouaf

Paw Patrol La Pat’Patrouille : Mission Dino nous proposera d’explorer l’intégralité d’un vaste monde ouvert rempli de dinosaures, de missions et d’exploration, tous inspirés du prochain film homonyme à sortir au cinéma cet été. On le savait déjà, nous pourrions une fois de plus incarner les célèbres chiots de la bande à poils, mais nous avons confirmation avec ce nouveau trailer que nous pourrons nous mettre dans la peau de Ruben, Zuma et Rocky aux côtés de Chase, Marcus et Stella, avec pour chacun et chacune des capacités uniques pour résoudre différents défis, mais aussi et surtout sauver des dinosaures et découvrir les secrets de l’île.

Les jeux de cette licence ont toujours été adaptés aux plus jeunes et ce nouvel opus ne fera pas exception. On pourra retrouver des puzzles simples, des contrôles adaptés, mais aussi de la coopération à deux joueurs, pour encourager le travail d’équipe et aider à la résolution éventuelle de problèmes pour les plus petits. Ce nouveau trailer est également l’occasion de rencontrer les paléontologues Eugenia et Heidi, qui seront présentes dans le film à venir et qui aideront toute la bande et leur chef Ryder dans leur mission.

Plusieurs lieux seront également à visiter, comme par exemple la Plaine des Dinosaures, que l’on voit pendant le trailer et qui sera la première zone explorable de l’Île des Dinosaures, avec son terrain rocailleux et des zones aquatiques pour diversifier les approches. Pour rappel, Paw Patrol La Pat’Patrouille : Mission Dino sera disponible le 31 juillet 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.