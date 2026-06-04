Ace Combat 8: Wings of Theve prend son envol dans une longue présentation de gameplay

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Aperçu lors du dernier State of Play, Ace Combat 8: Wings of Theve avait encore des choses à nous dire. Bandai Namco a profité du showcase de Sony pour présenter la date de sortie du jeu, et revient aujourd’hui à la charge avec un peu plus de gameplay pour nous donner envie de précommander cet épisode.

Ace Combat 8: Wings of Theve

Un tour d’horizon gratuit

Ce sont plus de 9 minutes de gameplay qui nous sont offertes pour ce Ace Combat 8: Wings of Theve. La présentation passe ici en revue les différentes parties du jeu, à commencer par son mode Histoire, qui vous entrainera au milieu d’un conflit entre la Fédération d’Usea centrale et la République de Sotoa, qui a envahi votre contrée. On y vivra ici des cinématiques en vue à la première personne avant de décoller vers les cieux pour abattre nos ennemis.

Mais pas question de partir sans avoir bien écouté les objectifs de chaque mission, puisque vous devrez ensuite choisir le bon avion de chasse afin de mieux répondre à ce qui vous est demandé. Avion que vous pourrez légèrement personnaliser avec quelques outils qui modifieront ses caractéristiques. Une fois en vol, vous pourrez croiser des cuirassés ennemis qui dépassent l’entendement, et l’une des nouveautés de cet épisode sera de vous laisser bien calculer votre coup afin d’abattre ces engins pour que leur carcasse aille heurter les autres avions ennemis.

Ace Combat 8: Wings of Theve sortira le 2 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour rappel, en précommandant le jeu, vous aurez accès au portage de l’épisode Ace Combat Zero: The Belkan War.

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Jaquette d'Ace Combat 8: Wings of Theve
Ace Combat 8: Wings of Theve
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Date de sortie : 02/10/2026

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