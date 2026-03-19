Kapoera – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Si chasser un Miaouss n’a plus de secret pour vous dans Pokémon Pokopia, peut-être qu’un Kapoera pourrait vous donner un peu plus de fil à retordre. C’est pourquoi vous trouverez dans ce guide toutes les informations officielles à connaître sur ce Pokémon dans le jeu, avec ses préférences d’environnement ou encore ses capacités spéciales.
Présentation Kapoera
- Nom du Pokémon : Kapoera
- Numéro dans le Pokédex : #037
- Pokémon Poirier
- Description officielle : Ses coups de pied évoquent une danse. La corne qui surmonte sa tête est faite de la même matière que les poils et les ongles.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Kapoera, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Combat
- Taille : 1,4 m
- Poids : 48 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité : Troc
- Environnement : Lumineux
- Préférences :
- Choses pour s’entraîner
- Choses à partager
- Choses en tissu
- Choses en pierre
- Choses rondes
- Choses sucrées
Sa capacité, Troc, lui permet d’échanger des objets avec vous.
Comment obtenir Kapoera dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Kapoera sera le suivant :
- 026 : Infirmerie de salle de sport
- 1 x N’importe quelle table
- 1 x Sac de frappe
- 1 x Trousse de premiers soins
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026