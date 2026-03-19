Présentation Kapoera

Nom du Pokémon : Kapoera

Numéro dans le Pokédex : #037

#037 Pokémon Poirier

Description officielle : Ses coups de pied évoquent une danse. La corne qui surmonte sa tête est faite de la même matière que les poils et les ongles.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Kapoera, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Combat Taille : 1,4 m Poids : 48 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Troc Environnement : Lumineux Préférences : Choses pour s’entraîner Choses à partager Choses en tissu Choses en pierre Choses rondes Choses sucrées



Sa capacité, Troc, lui permet d’échanger des objets avec vous.

Comment obtenir Kapoera dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Kapoera sera le suivant :

026 : Infirmerie de salle de sport 1 x N’importe quelle table 1 x Sac de frappe 1 x Trousse de premiers soins



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.