007 First Light : Amazon suggère qu’il va publier les prochains jeux à la place d’IO Interactive

Lâche ça, Jeff Bezos

Et il y a de quoi fortement en douter. Lorsque IO Interactive a décroché les droits d’un jeu James Bond chez MGM, ce dernier n’avait pas encore été racheté par Amazon. L’entreprise de Jeff Bezos ne possédait donc pas encore les droits sur la licence. Aujourd’hui, tout a changé.

Dans une interview accordée à Polygon, Jeff Gattis, general manager de la branche gaming d’Amazon, indique que si IO Interactive a auto-édité ce 007 First Light, Amazon prendra le relai pour les prochains jeux en précisant que les suites seront « gérées par MGM et, théoriquement, par Amazon Game Studios » :

« Nous n’avons pas participé sur First Light. Nous en avons une part car nous possédons désormais la propriété intellectuelle, mais cette acquisition de licence a eu lieu après que l’accord avec First Light IO ait déjà été conclu. »

Polygon n’a pas demandé plus de détails ici, ce qui entretient un certain flou sur cette déclaration qui peut être interprétée de plusieurs manières. La plus rationnelle serait de dire qu’Amazon souhaite éditer les suites de 007 First Light plutôt que de laisser IO Interactive s’auto-publier. Cela n’écarterait pas le studio du développement, simplement de la partie éditoriale. À voir maintenant si IO Interactive ne serait pas bridé d’une quelconque manière ici.

Une autre façon d’interpréter cette déclaration est de penser qu’Amazon voudrait complètement récupérer la licence en produisant les suites en interne. Une option bien plus problématique lorsque l’on sait à quel point Amazon Game Studios est en difficulté depuis ses débuts, peut-être encore plus aujourd’hui qu’il y a quelques années. Se passer d’IO Interactive semblerait aussi grotesque tant la patte du studio est présente ici, jusque dans le moteur du jeu.

Mais rien ne sert de s’affoler tant que des précisions ne sont pas apportées ici, en espérant qu’IO Interactive continue de travailler sur la licence sans trop ressentir l’ombre d’Amazon sur ses équipes.