Avatar Legends: The Fighting Game est reporté de quelques semaines et lancera une bêta pour se faire pardonner

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Gameplay Group aurait sans doute souhaité sortir son Avatar Legends: The Fighting Game presque en même temps que la saison 2 de la série Avatar en live action (qui arrivera le 25 juin), mais le studio a pris ses responsabilités en estimant que le jeu avait besoin d’un report. Mais rassurez-vous, celui-ci n’est pas immense.

Avatar Legends: The Fighting Game

Une bêta uniquement accessible en précommandant le jeu

Les fans de la série animée devront encore attendre un peu avant de voir Aang et compagnie se maraver à grands coups d’éléments. Avatar Legends: The Fighting Game n’est finalement pas tout à fait prêt, et voit donc sa sortie être repoussée au 23 juillet prochain au lieu du 2 juillet. Un petit report qui est justifié par Gameplay Group dans un communiqué :

« À notre communauté Avatar : Afin de garantir qu’Avatar Legends: The Fighting Game offre la meilleure expérience possible dès son lancement, nous souhaitions vous informer que nous prenons un peu plus de temps pour concocter une aventure Avatar exceptionnelle, incluant du contenu inédit ! »

Pour se faire pardonner, le studio va donc organiser une bêta fermée en crossplay du 2 au 5 juillet prochain qui sera accessible sur toutes les plateformes en dehors de celles de Nintendo. Pour y accéder, il faudra cependant avoir précommandé le jeu. Une date qui le rapproche d’une autre sortie importante sur la scène du versus fighter, Marvel Tokon, mais nul doute que l’appel de la licence permettra quand même d’attirer un peu de monde.

Avatar Legends: The Fighting Game est attendu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et les deux Nintendo Switch.

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Jaquette d'Avatar Legends: The Fighting Game
Avatar Legends: The Fighting Game
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Date de sortie : 23/07/2026

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