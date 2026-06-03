Final Fantasy VII Rebirth se met à jour sur PC et PS5 pour fêter l’arrivée des portages Xbox Series et Switch 2

Redémarrez une partie sans vous soucier de la difficulté

Final Fantasy VII Remake avait eu droit au même traitement en début d’année. Il était donc logique que Final Fantasy VII Rebirth profite de la même chose avec la sortie de ses versions Xbox Series et Switch 2, qui embarquent avec elles quelques options supplémentaires.

On parle ici d’aides qui permettent par exemple de vous laisser infliger 9 999 points de dégâts aux ennemis à chaque attaque, afin de rendre la partie bien plus facile si vous n’êtes là que pour l’histoire. Vous pouvez également profiter de PV et de PM illimités, ainsi que d’objets à profusion pour ne jamais tomber sous les coups ennemis. Il est aussi possible d’opter pour une « Nouvelle partie avantagée » qui fait démarrer vos personnages au niveau 65, avec des matérias avancées.

Ces options sont désormais disponibles sur PC et PS5 via une mise à jour gratuite. On notera que la version PC ajoute en plus l’option « FRS upscaling », ce qui ne sera pas de trop pour tous les utilisateurs de matériels AMD.