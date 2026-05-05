Présentation Canarticho

Nom du Pokémon : Canarticho

Numéro dans le Pokédex : #090

#090 Pokémon Canard Fou

Description officielle : Ce Pokémon se promène toujours en tenant un légume. Il l’utilise pour faire son nid.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Canarticho, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Normal/Vol Taille : 0,8 m Poids : 15 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialités : Construction Coupe de bois Environnement : Chaud Préférences : Choses douces Choses liées au vent Choses en bois Choses fines Choses pour s’entraîner Choses épicées



Sa Capacité, Construction, lui permettra de diriger les autres Pokémon sur les chantiers. Son autre Capacité, Coupe de bois, l’aide à transformer vos rondins en petits bouts de bois.

Comment obtenir Canarticho dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Canarticho est le suivant :

080 : Chariot chargé d’affaires 1 x Charrette 2 x Boîtes en carton



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.