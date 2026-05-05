Canarticho – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Si chasser un Insécateur n’a plus de secret pour vous dans Pokémon Pokopia, peut-être qu’un Canarticho pourrait vous donner un peu plus de fil à retordre. C’est pourquoi vous trouverez dans ce guide toutes les informations officielles à connaître sur ce Pokémon dans le jeu, avec ses préférences d’environnement ou encore ses capacités spéciales.
Présentation Canarticho
- Nom du Pokémon : Canarticho
- Numéro dans le Pokédex : #090
- Pokémon Canard Fou
- Description officielle : Ce Pokémon se promène toujours en tenant un légume. Il l’utilise pour faire son nid.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Canarticho, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Normal/Vol
- Taille : 0,8 m
- Poids : 15 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialités :
- Construction
- Coupe de bois
- Environnement : Chaud
- Préférences :
- Choses douces
- Choses liées au vent
- Choses en bois
- Choses fines
- Choses pour s’entraîner
- Choses épicées
- Spécialités :
Sa Capacité, Construction, lui permettra de diriger les autres Pokémon sur les chantiers. Son autre Capacité, Coupe de bois, l’aide à transformer vos rondins en petits bouts de bois.
Comment obtenir Canarticho dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Canarticho est le suivant :
- 080 : Chariot chargé d’affaires
- 1 x Charrette
- 2 x Boîtes en carton
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026