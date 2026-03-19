Cacnea – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Vous avez toujours voulu savoir comment faire apparaître un Cacnea dans Pokémon Pokopia ? Alors, ce guide est fait pour vous. On vous offre toutes les astuces pour le faire apparaître, mais également tout ce qu’il faut savoir sur son caractère, ses préférences ou ses capacités spéciales dans ce guide dédié.
Présentation Cacnea
- Nom du Pokémon : Cacnea
- Numéro dans le Pokédex : #055
- Pokémon Cactus
- Description officielle : Cacnea vit dans les zones arides. Une fois par an, une fleur jaune éclot sur sa tête.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Cacnea, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Plante
- Taille : 0,4 m
- Poids : 51,3 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Ensoleillé
Personnalité
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- Spécialité : Fertilisation
- Environnement : Sec
- Préférences :
- Choses liées à la nature
- Fleurs épanouies
- Choses mignonnes
- Choses rondes
- Choses pointues
- Choses épicées
Comment obtenir Cacnea dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Cacnea sera le suivant :
- 042 : Lieu de rituel Zénith
- 2 x Morphe-météo (Soleil)
- 1 x Plat
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026