Présentation Cacnea

Nom du Pokémon : Cacnea

Numéro dans le Pokédex : #055

#055 Pokémon Cactus

Description officielle : Cacnea vit dans les zones arides. Une fois par an, une fleur jaune éclot sur sa tête.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Cacnea, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Plante Taille : 0,4 m Poids : 51,3 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Ensoleillé



Personnalité

Spécialité : Fertilisation Environnement : Sec Préférences : Choses liées à la nature Fleurs épanouies Choses mignonnes Choses rondes Choses pointues Choses épicées



Comment obtenir Cacnea dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Cacnea sera le suivant :

042 : Lieu de rituel Zénith 2 x Morphe-météo (Soleil) 1 x Plat



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.