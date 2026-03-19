Présentation Apitrini

Nom du Pokémon : Apitrini

Numéro dans le Pokédex : #057

#057 Pokémon Miniabeille

Description officielle : Ce trio inséparable depuis la naissance passe son temps à récolter le nectar des fleurs pour satisfaire Apireine.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Apitrini, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Insecte/Vol Taille : 0,3 m Poids : 5,5 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Désordre Environnement : Lumineux Préférences : Choses liées à la nature Choses liées au vent Choses en bois Choses groupées Choses à partager Choses sucrées



Comment obtenir Apitrini dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat d’Apitrini sera le suivant :

008 : Joli parterre de fleurs 4 x Carré de fleurs sauvages



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.