Apitrini – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Dans tout bon jeu Pokémon, on retrouve un Pokédex bien rempli. Ce codex recensant toutes les espèces de Pokémon croisées, mais dans le cas de Pokémon Pokopia, les conditions pour les obtenir, les environnements qu’ils préfèrent ou leurs traits de caractère pour mieux les satisfaire. On vous donne ici toutes les informations à savoir sur Apitrini.
Présentation Apitrini
- Nom du Pokémon : Apitrini
- Numéro dans le Pokédex : #057
- Pokémon Miniabeille
- Description officielle : Ce trio inséparable depuis la naissance passe son temps à récolter le nectar des fleurs pour satisfaire Apireine.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Apitrini, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Insecte/Vol
- Taille : 0,3 m
- Poids : 5,5 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité : Désordre
- Environnement : Lumineux
- Préférences :
- Choses liées à la nature
- Choses liées au vent
- Choses en bois
- Choses groupées
- Choses à partager
- Choses sucrées
Comment obtenir Apitrini dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat d’Apitrini sera le suivant :
- 008 : Joli parterre de fleurs
- 4 x Carré de fleurs sauvages
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026