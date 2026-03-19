Saquedeneu – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Si chasser un Tygnon n’a plus de secret pour vous dans Pokémon Pokopia, peut-être qu’un Saquedeneu pourrait vous donner un peu plus de fil à retordre. C’est pourquoi vous trouverez dans ce guide toutes les informations officielles à connaître sur ce Pokémon dans le jeu, avec ses préférences d’environnement ou encore ses capacités spéciales.
Présentation Saquedeneu
- Nom du Pokémon : Saquedeneu
- Numéro dans le Pokédex : #040
- Pokémon Vigne
- Description officielle : On ne sait toujours pas ce qui se cache sous ses lianes. Même si on les coupe, elles repoussent à l’infini.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Saquedeneu, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Plante
- Taille : 1 m
- Poids : 35 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité :
- Fertilisation
- Désordre
- Environnement : Lumineux
- Préférences :
- Choses acidulées
- Choses fines
- Choses groupées
- Choses liées à l’eau
- Choses liées à la nature
- Fleurs épanouies
- Spécialité :
Sa capacité, Fertilisation, aidera les plantes à proximité à pousser plus vite si vous l’emmenez le devant. Son autre capacité, Désordre, lui permettra de laisser traîner des matériaux utiles autour de son lieu de vie.
Comment obtenir Saquedeneu dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Saquedeneu sera le suivant et sera exclusif à votre ville :
- 049 : Amas de Poké Balls
- 1 x Canapé Poké Ball
- 1 x Table Poké Ball
- 1 x Lit Poké Ball
- 1 x Lampe néon Poké Ball éclairée
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026