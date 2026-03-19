Présentation Saquedeneu

Nom du Pokémon : Saquedeneu

Numéro dans le Pokédex : #040

#040 Pokémon Vigne

Description officielle : On ne sait toujours pas ce qui se cache sous ses lianes. Même si on les coupe, elles repoussent à l’infini.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Saquedeneu, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Plante Taille : 1 m Poids : 35 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Fertilisation Désordre Environnement : Lumineux Préférences : Choses acidulées Choses fines Choses groupées Choses liées à l’eau Choses liées à la nature Fleurs épanouies



Sa capacité, Fertilisation, aidera les plantes à proximité à pousser plus vite si vous l’emmenez le devant. Son autre capacité, Désordre, lui permettra de laisser traîner des matériaux utiles autour de son lieu de vie.

Comment obtenir Saquedeneu dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Saquedeneu sera le suivant et sera exclusif à votre ville :

049 : Amas de Poké Balls 1 x Canapé Poké Ball 1 x Table Poké Ball 1 x Lit Poké Ball 1 x Lampe néon Poké Ball éclairée



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.