Roigada – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Dans tout bon jeu Pokémon, on retrouve un Pokédex bien rempli. Ce codex recensant toutes les espèces de Pokémon croisées, mais dans le cas de Pokémon Pokopia, les conditions pour les obtenir, les environnements qu’ils préfèrent ou leurs traits de caractère pour mieux les satisfaire. On vous donne ici toutes les informations à savoir sur Roigada.
Présentation Roigada
- Nom du Pokémon : Roigada
- Numéro dans le Pokédex : #026
- Pokémon Royal
- Description officielle : D’une grande intelligence, il possède une excellente intuition et sait rester calme en toutes circonstances.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Roigada, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Eau/Psy
- Taille : 2 m
- Poids : 79,5 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialités :
- Arrosage
- Téléportation
- Environnement : Humide
- Préférences :
- Choses liées à l’eau
- Choses propres
- Choses étranges
- Choses à partager
- Choses qui guérissent
- Choses acidulées
- Spécialités :
Sa Capacité, Arrosage, lui permet de se servir de l’eau des bassines pour arroser la végétation environnante. Vous pouvez aussi déposer de la nourriture sur un Lieu de rituel Danse Pluie pour qu’il utilise Danse Pluie et augmente l’humidité des environs (comme dans la requête pour sauver Onyx). Son autre capacité, Téléportation, lui permet de vous emmener directement là où se trouve le Pokémon que vous cherchez.
Comment obtenir Roigada dans Pokémon Pokopia ?
Vous obtiendrez Roigada en construisant les habitats dans lesquels il se sentira bien :
- 005 : Hautes herbes en bord de mer
- 4 x Herbe verte
- 2 x Eau de mer
- 030 : Lit avec peluche
- 1 x N’importe quel lit
- 1 x N’importe quelle peluche
- 184 : Coin de pêche
- 1 x Canne à pêche
- 1 x Etendue d’eau
- 1 x N’importe quel siège
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026