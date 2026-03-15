Présentation Roigada

Nom du Pokémon : Roigada

Numéro dans le Pokédex : #026

#026 Pokémon Royal

Description officielle : D’une grande intelligence, il possède une excellente intuition et sait rester calme en toutes circonstances.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Roigada, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Eau/Psy Taille : 2 m Poids : 79,5 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialités : Arrosage Téléportation Environnement : Humide Préférences : Choses liées à l’eau Choses propres Choses étranges Choses à partager Choses qui guérissent Choses acidulées



Sa Capacité, Arrosage, lui permet de se servir de l’eau des bassines pour arroser la végétation environnante. Vous pouvez aussi déposer de la nourriture sur un Lieu de rituel Danse Pluie pour qu’il utilise Danse Pluie et augmente l’humidité des environs (comme dans la requête pour sauver Onyx). Son autre capacité, Téléportation, lui permet de vous emmener directement là où se trouve le Pokémon que vous cherchez.

Comment obtenir Roigada dans Pokémon Pokopia ?

Vous obtiendrez Roigada en construisant les habitats dans lesquels il se sentira bien :

005 : Hautes herbes en bord de mer 4 x Herbe verte 2 x Eau de mer

030 : Lit avec peluche 1 x N’importe quel lit 1 x N’importe quelle peluche

184 : Coin de pêche 1 x Canne à pêche 1 x Etendue d’eau 1 x N’importe quel siège



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.