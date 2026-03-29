Présentation Nigosier

Nom du Pokémon : Nigosier

Numéro dans le Pokédex : #077

#077 Pokémon Avaltouron

Description officielle : Les Nigosier avalent tout en une bouchée. Ils sont particulièrement redoutables lorsqu’ils se démènent pour gober une proie trop grosse.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Nigosier, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Vol/Eau Taille : 0,8 m Poids : 18 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialités : Vol Arrosage Environnement : Humide Préférences : Choses liées au vent Choses liées à l’eau Choses liées à la mer Choses fines Choses imitant des aliments Choses amères



Sa Capacité, Arrosage, lui permet de se servir de l’eau des bassines pour arroser la végétation environnante. Son autre Capacité, Vol, lui permet de vous emmener directement où se trouve le Pokémon que vous cherchez.

Comment obtenir Nigosier dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Nigosier sera le suivant :

004 : Hautes herbes riveraines 4 x Herbe verte 2 x Etendue d’eau



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.