Nigosier – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Si chasser un Bulbizarre n’a plus de secret pour vous dans Pokémon Pokopia, peut-être qu’un Nigosier pourrait vous donner un peu plus de fil à retordre. C’est pourquoi vous trouverez dans ce guide toutes les informations officielles à connaître sur ce Pokémon dans le jeu, avec ses préférences d’environnement ou encore ses capacités spéciales.
Présentation Nigosier
- Nom du Pokémon : Nigosier
- Numéro dans le Pokédex : #077
- Pokémon Avaltouron
- Description officielle : Les Nigosier avalent tout en une bouchée. Ils sont particulièrement redoutables lorsqu’ils se démènent pour gober une proie trop grosse.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Nigosier, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Vol/Eau
- Taille : 0,8 m
- Poids : 18 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialités :
- Vol
- Arrosage
- Environnement : Humide
- Préférences :
- Choses liées au vent
- Choses liées à l’eau
- Choses liées à la mer
- Choses fines
- Choses imitant des aliments
- Choses amères
- Spécialités :
Sa Capacité, Arrosage, lui permet de se servir de l’eau des bassines pour arroser la végétation environnante. Son autre Capacité, Vol, lui permet de vous emmener directement où se trouve le Pokémon que vous cherchez.
Comment obtenir Nigosier dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Nigosier sera le suivant :
- 004 : Hautes herbes riveraines
- 4 x Herbe verte
- 2 x Etendue d’eau
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026