Présentation Smogogo

Nom du Pokémon : Smogogo

Numéro dans le Pokédex : #039

#039 Pokémon Gaz Mortel

Description officielle : En diluant au maximum les gaz toxiques que renferme son corps, on peut obtenir des parfums de premier choix.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Smogogo, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Poison Taille : 1,2 m Poids : 9,5 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Recyclage Environnement : Sombre Préférences : Déchets Choses groupées Choses difficiles Choses douces Choses ondoyantes Choses amères



Sa Capacité, Recyclage, lui permet de transformer des déchets non incinérables en fer.

Comment obtenir Smogogo dans Pokémon Pokopia ?

Les habitats de Smogogo sont les suivants, en sachant qu’il semblerait qu’il soit exclusif à votre propre ville :

048 : Salon antique 1 x Armoire antique 1 x Coiffeuse antique 1 x Lit antique 1 x Chaise antique

063 : Décharge 1 x N’importe quelle poubelle 1 x Sacs-poubelles 1 x N’importe quel panneau



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.