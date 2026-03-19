Smogogo – Pokémon Pokopia
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Florian
Dans tout bon jeu Pokémon, on retrouve un Pokédex bien rempli. Ce codex recensant toutes les espèces de Pokémon croisées, mais dans le cas de Pokémon Pokopia, les conditions pour les obtenir, les environnements qu’ils préfèrent ou leurs traits de caractère pour mieux les satisfaire. On vous donne ici toutes les informations à savoir sur Smogogo.
Présentation Smogogo
- Nom du Pokémon : Smogogo
- Numéro dans le Pokédex : #039
- Pokémon Gaz Mortel
- Description officielle : En diluant au maximum les gaz toxiques que renferme son corps, on peut obtenir des parfums de premier choix.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Smogogo, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
-
- Type : Poison
- Taille : 1,2 m
- Poids : 9,5 kg
Environnement :
-
- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
-
- Spécialité : Recyclage
- Environnement : Sombre
- Préférences :
- Déchets
- Choses groupées
- Choses difficiles
- Choses douces
- Choses ondoyantes
- Choses amères
Sa Capacité, Recyclage, lui permet de transformer des déchets non incinérables en fer.
Comment obtenir Smogogo dans Pokémon Pokopia ?
Les habitats de Smogogo sont les suivants, en sachant qu’il semblerait qu’il soit exclusif à votre propre ville :
- 048 : Salon antique
- 1 x Armoire antique
- 1 x Coiffeuse antique
- 1 x Lit antique
- 1 x Chaise antique
- 063 : Décharge
- 1 x N’importe quelle poubelle
- 1 x Sacs-poubelles
- 1 x N’importe quel panneau
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 05/03/2026