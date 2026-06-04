Elden Ring: Tarnished Edition arrivera à la fin de l’été sur Nintendo Switch 2

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Le portage d’Elden Ring sur Switch 2 s’est avéré plus complexe que prévu pour Bandai Namco et From Software. Lorsqu’il a été annoncé, les premiers retours publics à son sujet n’ont pas été tendres, en raison de problèmes techniques plus qu’évidents qui nuisaient à l’expérience. Un report était donc plus que nécessaire, et celui-ci commence à durer. Kadokawa, maison-mère du studio, affirmait cependant que cette version était toujours prévue pour cette année, et tient aujourd’hui parole en révélant une date de sortie.

Elden Ring: Tarnished Edition

Elden Ring en été, The Duskbloods à l’automne ?

Pas besoin d’attendre le prochain Nintendo Direct pour avoir des nouvelles d’Elden Ring: Tarnished Edition sur Switch 2. Un simple tweet aura suffi pour indiquer la date de sortie de ce portage. Vous pourrez donc parcourir l’Entre-Terre dès le 28 août prochain sur votre console Nintendo Switch 2. C’est aussi à cette date que sortira le DLC « Tarnished Pack » sur toutes les autres plateformes, qui permettra d’obtenir les bonus de cette édition, à savoir une nouvelle armure et des options de personnalisation pour votre cheval.

On regrettera évidemment l’absence d’une nouvelle vidéo de gameplay lors de cette annonce, car il nous tarde de voir à quoi ressemble aujourd’hui le jeu sur cette machine. Après une si longue attente, on imagine que le portage est dans un bien meilleur état, mais reste à voir si cela est suffisant.

Si Bandai Namco évacue dès maintenant cette annonce, on peut supposer que c’est pour mieux laisser la place à The Duskbloods lors du prochain Nintendo Direct. Un titre qui est lui aussi prévu pour la fin de cette année, sans date plus précise pour le moment.

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Jaquette d'Elden Ring
Elden Ring
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Date de sortie : 25/02/2022

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