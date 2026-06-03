Dune Awakening : Le MMORPG de Funcom trouve enfin sa date de sortie sur consoles et annonce un mode solo

La fin du Livre I de la Campagne et plus encore au programme

Pour preuve, afin de tenter de lui donner un second souffle, le studio norvégien a profité du State of Play diffusé hier soir pour annoncer que le titre accueillera un mode solo et débarquera le 22 septembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series et le Xbox Game Pass.

Jouable dans deux configurations graphiques différentes, « Performances » (pour prioriser le 60 fps constant) ou « Qualité » (pour profiter de meilleures textures en résolution 4K), ces versions consoles contiendront la totalité du contenu déjà disponible sur PC, à savoir celui day one et celui ajouté par le biais des DLC gratuits et payants déployés par Funcom. Cela inclut donc, entre autres, les multiples ajouts et ajustements opérés dans l’optique d’améliorer le gameplay, le confort et la progression en jeu, de rendre la dimension PvP entièrement optionnelle et la phase Endgame plus intéressante, ainsi qu’enrichir la Campagne scénarisée.

Toutefois, ce n’est pas tout puisque pas mal de nouveautés arriveront également à la même date sur toutes les plateformes. Par exemple, nous pourrons enfin découvrir l’ultime acte du Livre I de la Campagne mentionnée précédemment. Pour rappel, cette dernière nous plonge dans un récit alternatif à celui des romans de l’auteur américain Frank Herbert, dans lequel Paul Atréides n’est jamais né et surtout où les Fremens ont disparu, nous contraignant à partir à leur recherche en conséquence.

Nous aurons aussi la possibilité de lancer, ou relancer, une partie en mode solo, en vue de profiter du titre à notre rythme et sans ses fonctionnalités MMO. Concrètement, ce système nous permettra d’explorer seul(e) le Bassin de Hagga sans croiser d’autres joueurs et joueuses et dans les conditions que nous souhaitons, en réglant divers paramètres modifiant le niveau de difficulté, la fréquence d’apparition des tempêtes de sable et vers de sable, la durabilité des objets, etc. De plus, si le Désert profond sera accessible, sa carte ne se réinitialisera pas et les tempêtes Coriolis seront bien moins destructrices. Des informations supplémentaires seront partagées par les développeurs d’ici la rentrée.

Rendez-vous le 22 septembre 2026 pour le lancement de ce « tout nouveau et amélioré » Dune Awakening sur PC et consoles. Une version qui semble bien partie pour accentuer encore davantage ce sentiment de voir le MMORPG devenir un « simple » jeu de survie solo et coopératif en monde ouvert sur Arrakis au fur et à mesure, dans le but de rehausser l’intérêt du public à son égard.