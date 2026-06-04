Seven Deadly Sins Origin : La 1.5 change beaucoup de choses, voici les détails

Merlin est jouable, les raids arrivent

Pour l’instant, Seven Deadly Sins Origin souffle le chaud et le froid. Malgré une bonne base et des sensations manette en main pendant les affrontements, le titre a souvent été pointé du doigts pour son équilibrage et le manque de peaufinage. Et si l’on a déjà eu droit à l’arrivée d’une mini-zone supplémentaire avec Escanor, il aura fallu attendre la 1.4 pour que les développeurs écoutent (en partie) la communauté.

Aujourd’hui a été déployée la mise à jour 1.5, apportant pas mal de changements et d’améliorations. Dans les ajouts notables, on a évidemment l’arrivée des raids, avec un premier donjon particulièrement retors si vous n’avez pas l’équipement adéquat. D’ailleurs, ce raid n’utilise pas les clés habituelles, mais une nouvelle monnaie pour l’occasion, limitée à la semaine. De nouveaux paliers, dont la difficulté Abysse, sont également arrivés pour le boss Golem et la Jonction de l’Espace-Temps ajoute deux nouveaux secteurs.

Qui dit mise à jour, dit aussi rotation des bannières. En plus du retour de Daisy, c’est Merlin qui arrive au casting. Elle vient surtout marquer un personnage de soutien intéressant pour la team Glace, mais peut aussi être joué en Foudre et en Feu. La quête principale continue à cette occasion, avec un nouveau chapitre pour introduire le Sanglier de la Gourmandise.

Double récompense

Mais il y a deux changements notables pour faciliter le farm : tout d’abord, les World Boss (qui donnent des ressources pour les maîtrises) ne réclament plus de clés cubiques, ce qui veut dire que vous pourrez focaliser votre énergie sur les donjons. Et justement, il est maintenant possible de doubler la récompense en utilisant le double de clés ; ce qui vous permettra de glaner plus facilement des récompenses.

Le patchnote est assez long mais on peut aussi noter que les Mines de Ferzen et le donjon de l’araignée ont été mis de côté, le temps d’une refonte, et que les récompenses pourront tout de même être obtenus en élimant d’autres défis de boss. Des missions de boss font leur apparition, et on notera que même si vous portez un équipement gravé, vous pouvez désormais porter aussi chaque pièce d’équipement (autrement dit, un haut, un bas etc…) pour améliorer la personnalisation. Notez tout de même que pour éviter un abus de gain de statistiques, tous les équipements ont été nerfés, autrement dit, rééquilibrés.

Patchnote 1.5 7DS Origin

Si vous cherchez le patchnote complet de cette mise à jour, on vous invite à vous rendre sur le site officiel. Sinon, pour d’autres astuces, vous pouvez consulter notre guide complet de Seven Deadly Sins Origin.