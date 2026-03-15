Présentation Magnéton

Nom du Pokémon : Magnéton

Numéro dans le Pokédex : #028

#028 Pokémon Magnétique

Description officielle : La fusion de trois Magnéti a donné naissance à ce Pokémon. Il surveille les alentours en libérant de puissantes ondes électriques.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Magnéton, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Électrik/Acier Taille : 1 m Poids : 60 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Electrification Environnement : Lumineux Préférences : Choses électriques Choses en métal Choses qui brillent Choses groupées Choses à partager Choses amères



Sa Capacité, Electrification, lui permet d’alimenter les machines en électricité.

Comment obtenir Magnéton dans Pokémon Pokopia ?

Vous obtiendrez Magnéton en construisant l’habitat dans lequel il se sentira bien :

064 : Coin poubelles 4 x N’importe quelle poubelle

085 : Petite salle d’arcade 1 x Borne d’arcade alimentée 1 x N’importe quel siège 1 x Machine à coup de poing



Il faut que vous ayez au moins atteint la zone de Grisemer pour le débloquer. N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.