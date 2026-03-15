Magnéton – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Dans tout bon jeu Pokémon, on retrouve un Pokédex bien rempli. Ce codex recensant toutes les espèces de Pokémon croisées, mais dans le cas de Pokémon Pokopia, les conditions pour les obtenir, les environnements qu’ils préfèrent ou leurs traits de caractère pour mieux les satisfaire. On vous donne ici toutes les informations à savoir sur Magnéton.
Présentation Magnéton
- Nom du Pokémon : Magnéton
- Numéro dans le Pokédex : #028
- Pokémon Magnétique
- Description officielle : La fusion de trois Magnéti a donné naissance à ce Pokémon. Il surveille les alentours en libérant de puissantes ondes électriques.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Magnéton, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Électrik/Acier
- Taille : 1 m
- Poids : 60 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité : Electrification
- Environnement : Lumineux
- Préférences :
- Choses électriques
- Choses en métal
- Choses qui brillent
- Choses groupées
- Choses à partager
- Choses amères
Sa Capacité, Electrification, lui permet d’alimenter les machines en électricité.
Comment obtenir Magnéton dans Pokémon Pokopia ?
Vous obtiendrez Magnéton en construisant l’habitat dans lequel il se sentira bien :
- 064 : Coin poubelles
- 4 x N’importe quelle poubelle
- 085 : Petite salle d’arcade
- 1 x Borne d’arcade alimentée
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x Machine à coup de poing
Il faut que vous ayez au moins atteint la zone de Grisemer pour le débloquer. N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026