Le jeu tactique Star Wars Zero Company en montrera plus au Summer Game Fest, mais sa date de sortie a déjà fuité

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Pendant que les rumeurs s’accumulent autour de Star Wars Jedi 3, on en oublierait presque l’existence de Star Wars Zero Company. Un jeu tactique développé par le studio Bit Reactor, qui compte en son sein pas mal de vétérans de la série XCOM. Un cocktail qui a donc de quoi intriguer toutes les personnes qui s’intéressent au monde des jeux tactiques, mais le titre a joué les mystérieux pendant plus d’un an sans donner de véritables nouvelles. Cela s’apprête à changer.

Star Wars Zero Company

Pas un jeu de septembre, mais c’est tout comme

Geoff Keighley a officialisé la présence de Star Wars Zero Company au sein du Summer Game Fest, ce qui veut dire que le jeu édité par Electronic Arts aura droit à une nouvelle présentation ce vendredi 5 juin durant la conférence qui débutera à 23 heures. On devrait sans doute apprendre la date de sortie de ce nouveau jeu lors de l’événement, étant donné que celle-ci a déjà fuité.

Il faut se tourner vers billbil-kun sur Dealabs pour avoir quelques informations en avance ici. Ce dernier nous apprend que Star Wars Zero Company serait prévu pour le 27 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Alors certes, le jeu évite techniquement le bouchon de septembre, mais en réalité, pas tellement étant donné qu’il se trouve coincé entre la rentrée et la période de Gamescom, ce qui n’est jamais propice pour attirer l’attention, même en étant estampillé Star Wars.

On apprend aussi que le jeu sera vendu 49,99 € sur PC et qu’une édition Deluxe proposée à 10 € de plus sera disponible en version numérique, sans que l’on sache ce que l’on va y trouver.

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Jaquette de Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company
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Date de sortie : N/C

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