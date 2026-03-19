Présentation Ossatueur

Nom du Pokémon : Ossatueur

Numéro dans le Pokédex : #033

#033 Pokémon Gard’Os

Description officielle : Ce Pokémon, autrefois si petit et si faible, est devenu très féroce. Il se bat habilement, armé de son os.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Ossetueur, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Sol Taille : 1 m Poids : 45 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Construction Environnement : Sec Préférences : Choses liées à la terre Constructions Choses pour s’entraîner Choses fines Choses luxueuses Choses âcres



Sa capacité, Construction, lui permettra de diriger les autres Pokémon sur les chantiers.

Comment obtenir Ossatueur dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat d’Ossatueur sera le suivant :

013 : Pierre tombale bordée de fleurs 1 x Tombe 4 x Carré de fleurs sauvages



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.