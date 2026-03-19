Ossatueur – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Si chasser un Bulbizarre n’a plus de secret pour vous dans Pokémon Pokopia, peut-être qu’un Ossatueur pourrait vous donner un peu plus de fil à retordre. C’est pourquoi vous trouverez dans ce guide toutes les informations officielles à connaître sur ce Pokémon dans le jeu, avec ses préférences d’environnement ou encore ses capacités spéciales.
Présentation Ossatueur
- Nom du Pokémon : Ossatueur
- Numéro dans le Pokédex : #033
- Pokémon Gard’Os
- Description officielle : Ce Pokémon, autrefois si petit et si faible, est devenu très féroce. Il se bat habilement, armé de son os.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Ossetueur, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Sol
- Taille : 1 m
- Poids : 45 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité : Construction
- Environnement : Sec
- Préférences :
- Choses liées à la terre
- Constructions
- Choses pour s’entraîner
- Choses fines
- Choses luxueuses
- Choses âcres
Sa capacité, Construction, lui permettra de diriger les autres Pokémon sur les chantiers.
Comment obtenir Ossatueur dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat d’Ossatueur sera le suivant :
- 013 : Pierre tombale bordée de fleurs
- 1 x Tombe
- 4 x Carré de fleurs sauvages
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026