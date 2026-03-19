Ossatueur – Pokémon Pokopia

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Si chasser un Bulbizarre n’a plus de secret pour vous dans Pokémon Pokopia, peut-être qu’un Ossatueur pourrait vous donner un peu plus de fil à retordre. C’est pourquoi vous trouverez dans ce guide toutes les informations officielles à connaître sur ce Pokémon dans le jeu, avec ses préférences d’environnement ou encore ses capacités spéciales.

pokémon pokopia ossatueur

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Jaquette de Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
switch 2

Date de sortie : 05/03/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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