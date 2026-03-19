Présentation Avaltout

Nom du Pokémon : Avaltout

Numéro dans le Pokédex : #054

#054 Pokémon Sac Poison

Description officielle : Ce Pokémon est capable d’avaler un pneu entier d’une seule bouchée. Ses potes sécrètent un horrible fluide toxique.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Avaltout, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Poison Taille : 1,7 m Poids : 80 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Stockage Environnement : Humide Préférences : Choses amères Choses imitant des alimants Choses rondes Déchets Choses colorées Récipients



Comment obtenir Avaltout dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat d’Avaltout sera le suivant :

120 : Table surprise culinaire 2 x n’importe quel banc ou canapé 1 x n’importe quelle grande table 4 x Assiette de fête



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.