Avaltout – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Vous avez toujours voulu savoir comment faire apparaître un Avaltout dans Pokémon Pokopia ? Alors, ce guide est fait pour vous. On vous offre toutes les astuces pour le faire apparaître, mais également tout ce qu’il faut savoir sur son caractère, ses préférences ou ses capacités spéciales dans ce guide dédié.
Présentation Avaltout
- Nom du Pokémon : Avaltout
- Numéro dans le Pokédex : #054
- Pokémon Sac Poison
- Description officielle : Ce Pokémon est capable d’avaler un pneu entier d’une seule bouchée. Ses potes sécrètent un horrible fluide toxique.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Avaltout, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Poison
- Taille : 1,7 m
- Poids : 80 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité : Stockage
- Environnement : Humide
- Préférences :
- Choses amères
- Choses imitant des alimants
- Choses rondes
- Déchets
- Choses colorées
- Récipients
Comment obtenir Avaltout dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat d’Avaltout sera le suivant :
- 120 : Table surprise culinaire
- 2 x n’importe quel banc ou canapé
- 1 x n’importe quelle grande table
- 4 x Assiette de fête
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026