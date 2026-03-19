Présentation Sancoki

Nom du Pokémon : Sancoki

Numéro dans le Pokédex : #059

#059 Pokémon Aqualimace

Description officielle : Si on le caresse trop fort, il sécrète un étrange liquide mauve qui est inoffensif, mais dont la texture est très gluante.

Si on le caresse trop fort, il sécrète un étrange liquide mauve qui est inoffensif, mais dont la texture est très gluante. Formes : Rose et Bleu

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Sancoki, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Eau Taille : 0,3 m Poids : 6,3 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Arrosage Environnement : Humide Préférences : Choses liées à l’eau Choses liées à la mer Choses propres Choses colorées Récipients Choses acidulées



Comment obtenir Sancoki dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Sancoki sera le suivant :

027 : Panneau directionnel 1 x Panneau fléché 3 x Chemin en bois



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.