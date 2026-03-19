Sancoki – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Vous avez toujours voulu savoir comment faire apparaître un Sancoki dans Pokémon Pokopia ? Alors, ce guide est fait pour vous. On vous offre toutes les astuces pour le faire apparaître, mais également tout ce qu’il faut savoir sur son caractère, ses préférences ou ses capacités spéciales dans ce guide dédié.
Présentation Sancoki
- Nom du Pokémon : Sancoki
- Numéro dans le Pokédex : #059
- Pokémon Aqualimace
- Description officielle : Si on le caresse trop fort, il sécrète un étrange liquide mauve qui est inoffensif, mais dont la texture est très gluante.
- Formes : Rose et Bleu
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Sancoki, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Eau
- Taille : 0,3 m
- Poids : 6,3 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité : Arrosage
- Environnement : Humide
- Préférences :
- Choses liées à l’eau
- Choses liées à la mer
- Choses propres
- Choses colorées
- Récipients
- Choses acidulées
Comment obtenir Sancoki dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Sancoki sera le suivant :
- 027 : Panneau directionnel
- 1 x Panneau fléché
- 3 x Chemin en bois
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026