Présentation Kicklee

Nom du Pokémon : Kicklee

Numéro dans le Pokédex : #035

#035 Pokémon Latteur

Description officielle : Il peut étirer et rétracter les ligaments de ses jambes à volonté, ce qui lui permet de doubler la portée de ses coups de pied.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Kicklee, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Combat Taille : 1,5 m Poids : 49,8 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Troc Environnement : Lumineux Préférences : Choses pour s’entraîner Choses à partager Choses en tissu Choses en pierre Choses rondes Choses épicées



Sa capacité, Troc, lui permet d’échanger des objets avec vous.

Comment obtenir Kicklee dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Kicklee sera le suivant :

025 : Infirmerie 1 x N’importe quel siège 1 x N’importe quelle table 1 x Trousse de premiers soins



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.