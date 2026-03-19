Kicklee – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Vous avez toujours voulu savoir comment faire apparaître un Kicklee dans Pokémon Pokopia ? Alors, ce guide est fait pour vous. On vous offre toutes les astuces pour le faire apparaître, mais également tout ce qu’il faut savoir sur son caractère, ses préférences ou ses capacités spéciales dans ce guide dédié.
Présentation Kicklee
- Nom du Pokémon : Kicklee
- Numéro dans le Pokédex : #035
- Pokémon Latteur
- Description officielle : Il peut étirer et rétracter les ligaments de ses jambes à volonté, ce qui lui permet de doubler la portée de ses coups de pied.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Kicklee, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Combat
- Taille : 1,5 m
- Poids : 49,8 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité : Troc
- Environnement : Lumineux
- Préférences :
- Choses pour s’entraîner
- Choses à partager
- Choses en tissu
- Choses en pierre
- Choses rondes
- Choses épicées
Sa capacité, Troc, lui permet d’échanger des objets avec vous.
Comment obtenir Kicklee dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Kicklee sera le suivant :
- 025 : Infirmerie
- 1 x N’importe quel siège
- 1 x N’importe quelle table
- 1 x Trousse de premiers soins
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026