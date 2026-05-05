Grotadmorv – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Dans tout bon jeu Pokémon, on retrouve un Pokédex bien rempli. Ce codex recensant toutes les espèces de Pokémon croisées, mais dans le cas de Pokémon Pokopia, les conditions pour les obtenir, les environnements qu’ils préfèrent ou leurs traits de caractère pour mieux les satisfaire. On vous donne ici toutes les informations à savoir sur Grotadmorv.
Présentation Grotadmorv
- Nom du Pokémon : Grotadmorv
- Numéro dans le Pokédex : #092
- Pokémon Dégueu
- Description officielle : Son odeur immonde provoque des évanouissements. Son odorat s’est atrophié à cause de sa propre puanteur.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Grotadmorv, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Poison
- Taille : 1,2 m
- Poids : 30 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité : Désordre
- Environnement : Sombre
- Préférences :
- Choses amères
- Choses colorées
- Choses groupées
- Choses inquiétantes
- Choses qui brillent
- Déchets
Sa Capacité, Désordre, lui permettra de laisser traîner des matériaux utiles autour de son lieu de vie, notamment des déchets non incinérables.
Comment obtenir Grotadmorv dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Grotadmorv est le suivant :
- 186 : Coin de pêche marécageux
- 1 x Canne à pâche
- 1 x Eau boueuse
- 1 x N’importe quel siège
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026