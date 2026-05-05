Présentation Grotadmorv

Nom du Pokémon : Grotadmorv

Numéro dans le Pokédex : #092

#092 Pokémon Dégueu

Description officielle : Son odeur immonde provoque des évanouissements. Son odorat s’est atrophié à cause de sa propre puanteur.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Grotadmorv, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Poison Taille : 1,2 m Poids : 30 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Désordre Environnement : Sombre Préférences : Choses amères Choses colorées Choses groupées Choses inquiétantes Choses qui brillent Déchets



Sa Capacité, Désordre, lui permettra de laisser traîner des matériaux utiles autour de son lieu de vie, notamment des déchets non incinérables.

Comment obtenir Grotadmorv dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Grotadmorv est le suivant :

186 : Coin de pêche marécageux 1 x Canne à pâche 1 x Eau boueuse 1 x N’importe quel siège



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.