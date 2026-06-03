Tales of Arise: Beyond the Dawn – Que vaut la version Switch 2 de ce JRPG culte

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Tales of Arise a marqué le monde du JRPG lors de sa sortie en 2021. Malheureusement le soft n’a pas bénéficié de la popularité de la première Switch, par manque de puissance technique de cette dernière. Cinq ans plus tard, Bandai Namco compte bien profiter de la nouvelle console hybride du géant nippon avec une édition Switch 2, comprenant également le DLC Beyond The Dawn. Tout comme les deux premières parties du remake de Final Fantasy VII, cette version Nintendo Switch 2 permet surtout d’accéder à la portabilité dans les meilleures conditions, si l’on fait fi du poids de la machine. Cependant, cette manière de jouer n’est pas sans une certaine concession technique.

Conditions de test : nous avons joué pendant environ une dizaine d’heures, le temps de battre le premier boss et d’atteindre les premières zones ouvertes massives. Le tout sur une version Nintendo Switch 2 envoyée par l’éditeur.

La tribu de Dahna sur Switch 2

Tales of arise neige 1

Tales of Arise

Tales of Arise raconte l’histoire de deux peuples en conflit depuis trois siècles. Rena impose son joug sur Dahna, pillant toutes les ressources de la planète, privant par la même occasion la liberté et la dignité du peuple dahnien.

Le titre nous fait incarner Alphen, qui a mystérieusement perdu ses souvenirs, jusqu’à oublier son propre nom. Ne souffrant étrangement d’aucune douleur, Alphen fit la rencontre de Shionne, une Renniene recherchée par les siens. Atteinte d’une malédiction, cette dernière a la particularité de causer une douleur à toute personne la touchant.

Nos deux héros se trouvent ainsi liés par le destin, et décident de se battre contre les seigneurs de Rena afin de bouleverser le monde, et libérer Dahna. La rencontre entre les deux a également permis à Alphen de devenir maître de l’épée ardente, et par la même occasion de retrouver des bribes de souvenirs liés à son passé.

Bien évidemment, cette édition Beyond the Dawn apporte le DLC éponyme, incluant ainsi l’arc narratif sorti en 2023. Ce dernier se situe un an après la conclusion de l’histoire de Tales of Arise. Alphen et son groupe font la rencontre de la jeune et puissante fille d’un seigneur Renan et d’une esclave de Dahna. Proposant son aide à cette énigmatique fillette, notre protagoniste s’en va en quête de nouveaux défis dans un monde à la fois familier et évolué.

Aucun contenu inédit n’est à prévoir dans ce qui existait déjà pour cette ressortie sur la console de Nintendo. Pas d’Alphen déguisé en Link ou Shionne en Peach. Cette version s’adresse majoritairement à celles et ceux n’ayant jamais eu l’occasion de mettre les mains sur ce titre devenu culte. Ou bien aux plus téméraires voulant se replonger dans cette aventure aux graphismes et style artistique somptueux, pendant une cinquantaine d’heures, au bord de la piscine cet été.

Une version Switch 2 qui ne laisse pas le choix

Tales of arise shionne alphen 5

Tales of Arise

À l’instar de la première partie du remake de Final Fantasy VII de Square Enix, ce Tales of Arise souffre des mêmes problèmes techniques apportés par cette version hybride. Des soucis qui auraient pu être évités en laissant certaines possibilités sur le choix d’un mode performance ou qualité.

Naturellement, le rendu visuel sur Nintendo Switch 2 est moins impressionnant que sur les autres supports principaux. Cependant, cette édition n’a pas forcément de quoi envier ses concurrents, puisque celle-ci mise essentiellement sur le côté visuel au détriment d’une meilleure stabilité. Provoquant ainsi des défaillances à faire grincer des dents en 2026, tout en rompant l’immersion.

En effet, l’un des problèmes majeurs de cette version repose sur un popping agressif de personnages et d’éléments du décor à moins de cinq mètres. S’ajoute à cela un anti-aliasing pas toujours efficace du côté de l’horizon, laissant quelques artéfacts visibles, phénomène moins perceptible en mode portable. De plus, Tales of Arise tourne sur la machine en 30 fps constants, en exploration et combat. Excepté pour les cinématiques qui disposent du 60 images par seconde, pour profiter pleinement des nombreux moments où la mise en scène est à son apogée.

Si les graphismes et la stabilité sont moindres que sur les autres supports, l’une des petites prouesses de cette version est sa définition 1080p en mode portable. Beaucoup pensent que c’est la norme aujourd’hui, mais le fait que le soft arrive à adopter une résolution Full HD sur une console portable est un petit exploit. À titre de comparaison, sur le Steam Deck, Tales of Arise tourne de manière correcte en 900p. Là où, en revanche, la Xbox ROG Ally avoisine les 1080p à 50 FPS, mais nous ne sommes pas sur la même tarification côté hardware.

Cet affichage Full HD permet un rendu d’image plus nette, et atténue par la même occasion certains paramètres visuels plus modestes. Même si la direction artistique aide déjà dans ce sens-là. Mais à contrario, cela augmente un peu la visibilité d’autres problématiques liées à l’aliasing. Malheureusement, le titre ne propose pas de mode 4K en version docké, et finalement, peu importe la manière d’aborder le jeu, ce dernier sera quoi qu’il arrive cantonné à un affichage en 1080p avec 30FPS.

Pour rappel, cette édition Nintendo Switch 2 de Tales of Arise inclut l’intégralité du jeu de base, ainsi que son extension, au prix de 49,99 €. Une tarification similaire aux autres plateformes pour cette version Beyond The Dawn. Par ailleurs, il n’est pas possible d’acheter uniquement le jeu de base sans le DLC. Un choix pouvant être discutable en prenant en compte l’ancienneté du titre et son prix.

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Jaquette de Tales of Arise
Tales of Arise
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Date de sortie : 10/09/2021

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