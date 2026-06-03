La fiche Steam de Tomb Raider: Legacy of Atlantis prévient que de l’IA générative a été utilisée au début du développement

Tomb R-AI-der

Mis en avant hier lors du State of Play, Tomb Raider: Legacy of Atlantis a pu révéler de nouvelles images tout en fixant sa date de sortie au mois de février prochain. Suite à cette nouvelle, la page Steam du jeu a été mise à jour, et Crystal Dynamics et Flying Wild Hog en ont profité pour rajouter quelques petites lignes désormais obligatoires concernant leur utilisation de l’IA générative durant le développement du jeu.

On apprend donc que cette technologie a été utilisée au début du développement, avant qu’elle ne soit remplacée par des créations humaines. Mais pas totalement, puisque l’on parle aussi d’assets « améliorés » à la main :

« Des outils d’intelligence artificielle ont été utilisés en cours de développement pour faciliter les idées initiales et la création de contenu temporaire. Les ressources générées par l’IA ont ensuite été remplacées ou améliorées par des humains afin de préserver la vision créative et artistique de l’équipe de développement. »

On s’attend à ce que ce genre de disclaimer soit de plus en plus courant dans l’industrie, du moins dans les productions de la sorte. Après tout, on ne sera pas étonnés de voir ce jeu précis être concerné, tant Amazon pousse ses équipes à l’utilisation de l’IA.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis est attendu pour le 12 février prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.