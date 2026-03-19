Présentation Insécateur

Nom du Pokémon : Insécateur

Numéro dans le Pokédex : #042

#042 Pokémon Mante

Description officielle : À force de trancher des objets solides, ses avant-bras en forme de faux deviennent de plus en plus acérés.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Insécateur, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Insecte/Vol Taille : 1,5 m Poids : 56 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Coupe de bois Environnement : Lumineux Préférences : Choses liées à la nature Choses liées au vent Choses en bois Choses pointues Choses pour s’entraîner Choses épicées



Comment obtenir Insécateur dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat d’Insécateur sera le suivant, en sachant que vous le débloquerez tôt dans l’aventure pour obtenir la capacité Coupe :

002 : Hautes herbes sous un arbre 1 x N’importe quel grand arbre 4 x Herbe verte



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.