Insécateur – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Vous avez toujours voulu savoir comment faire apparaître un Insécateur dans Pokémon Pokopia ? Alors, ce guide est fait pour vous. On vous offre toutes les astuces pour le faire apparaître, mais également tout ce qu’il faut savoir sur son caractère, ses préférences ou ses capacités spéciales dans ce guide dédié.
Présentation Insécateur
- Nom du Pokémon : Insécateur
- Numéro dans le Pokédex : #042
- Pokémon Mante
- Description officielle : À force de trancher des objets solides, ses avant-bras en forme de faux deviennent de plus en plus acérés.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Insécateur, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Insecte/Vol
- Taille : 1,5 m
- Poids : 56 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité : Coupe de bois
- Environnement : Lumineux
- Préférences :
- Choses liées à la nature
- Choses liées au vent
- Choses en bois
- Choses pointues
- Choses pour s’entraîner
- Choses épicées
Comment obtenir Insécateur dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat d’Insécateur sera le suivant, en sachant que vous le débloquerez tôt dans l’aventure pour obtenir la capacité Coupe :
- 002 : Hautes herbes sous un arbre
- 1 x N’importe quel grand arbre
- 4 x Herbe verte
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026