Mucuscule – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Si chasser un Bulbizarre n’a plus de secret pour vous dans Pokémon Pokopia, peut-être qu’un Mucuscule pourrait vous donner un peu plus de fil à retordre. C’est pourquoi vous trouverez dans ce guide toutes les informations officielles à connaître sur ce Pokémon dans le jeu, avec ses préférences d’environnement ou encore ses capacités spéciales.
Présentation Mucuscule
- Nom du Pokémon : Mucuscule
- Numéro dans le Pokédex : #074
- Pokémon Mollusque
- Description officielle : Son corps est principalement composé d’eau. Il est entièrement recouvert d’une membrane qui l’empêche de sécher.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Mucuscule, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Dragon
- Taille : 0,3 m
- Poids : 2,8 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Pluie
Personnalité
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- Spécialité : Arrosage
- Environnement : Humide
- Préférences :
- Choses liées à l’eau
- Choses luxueuses
- Choses liées à la nature
- Choses propres
- Choses qui guérissent
- Choses sucrées
Sa Capacité, Arrosage, lui permet de se servir de l’eau des bassines pour arroser la végétation environnante.
Comment obtenir Mucuscule dans Pokémon Pokopia ?
Les habitats de Mucuscule seront les suivants :
- 009 : Parterre de fleurs sous un arbre
- 1 x N’importe quel arbre à Baies
- 4 x Carré de fleurs sauvages
- 041 : Lieu de rituel Danse Pluie
- 2 x Morphe-météo (Pluie)
- 1 x Plat
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026