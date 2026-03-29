Présentation Mucuscule

Nom du Pokémon : Mucuscule

Numéro dans le Pokédex : #074

#074 Pokémon Mollusque

Description officielle : Son corps est principalement composé d’eau. Il est entièrement recouvert d’une membrane qui l’empêche de sécher.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Mucuscule, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Dragon Taille : 0,3 m Poids : 2,8 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Pluie



Personnalité

Spécialité : Arrosage Environnement : Humide Préférences : Choses liées à l’eau Choses luxueuses Choses liées à la nature Choses propres Choses qui guérissent Choses sucrées



Sa Capacité, Arrosage, lui permet de se servir de l’eau des bassines pour arroser la végétation environnante.

Comment obtenir Mucuscule dans Pokémon Pokopia ?

Les habitats de Mucuscule seront les suivants :

009 : Parterre de fleurs sous un arbre 1 x N’importe quel arbre à Baies 4 x Carré de fleurs sauvages

041 : Lieu de rituel Danse Pluie 2 x Morphe-météo (Pluie) 1 x Plat



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.