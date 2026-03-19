Présentation Cacturne

Nom du Pokémon : Cacturne

Numéro dans le Pokédex : #056

#056 Pokémon Epouvantail

Description officielle : A la nuit tombée, il se met à traquer les proies épuisées par la chaleur du désert.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Cacturne, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Plante/Ténèbres Taille : 1,3 m Poids : 77,4 kg



Environnement :

Horaires : Nuit Météo : Tous



Personnalité

Spécialités : Fertilisation Désordre Environnement : Sec Préférences : Choses liées à la nature Choses liées au vent Choses luxueuses Choses qui brillent Choses pointues Choses âcres



Comment obtenir Cacturne dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Cacturne sera le suivant :

009 : Parterre de fleurs sous un arbre 1 x N’importe quel arbre à Baies 4 x Carré de fleurs sauvages



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.