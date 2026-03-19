Cacturne – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Si chasser un Mimitoss n’a plus de secret pour vous dans Pokémon Pokopia, peut-être qu’un Cacturne pourrait vous donner un peu plus de fil à retordre. C’est pourquoi vous trouverez dans ce guide toutes les informations officielles à connaître sur ce Pokémon dans le jeu, avec ses préférences d’environnement ou encore ses capacités spéciales.
Présentation Cacturne
- Nom du Pokémon : Cacturne
- Numéro dans le Pokédex : #056
- Pokémon Epouvantail
- Description officielle : A la nuit tombée, il se met à traquer les proies épuisées par la chaleur du désert.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Cacturne, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Plante/Ténèbres
- Taille : 1,3 m
- Poids : 77,4 kg
Environnement :
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- Horaires : Nuit
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialités :
- Fertilisation
- Désordre
- Environnement : Sec
- Préférences :
- Choses liées à la nature
- Choses liées au vent
- Choses luxueuses
- Choses qui brillent
- Choses pointues
- Choses âcres
- Spécialités :
Comment obtenir Cacturne dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Cacturne sera le suivant :
- 009 : Parterre de fleurs sous un arbre
- 1 x N’importe quel arbre à Baies
- 4 x Carré de fleurs sauvages
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026