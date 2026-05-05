Fantominus – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Vous avez toujours voulu savoir comment faire apparaître un Fantominus dans Pokémon Pokopia ? Alors, ce guide est fait pour vous. On vous offre toutes les astuces pour le faire apparaître, mais également tout ce qu’il faut savoir sur son caractère, ses préférences ou ses capacités spéciales dans ce guide dédié.
Présentation Fantominus
- Nom du Pokémon : Fantominus
- Numéro dans le Pokédex : #093
- Pokémon Gaz
- Description officielle : On en trouve dans les maisons en ruine. Composé de gaz, il ne possède pas de forme définie.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Fantominus, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Spectre/Poison
- Taille : 1,3 m
- Poids : 0,1 kg
Environnement :
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- Horaires : Nuit
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialités :
- Troc
- Rangement
- Environnement : Sombre
- Préférences :
- Choses inquiétantes
- Choses étranges
- Déchets
- Récipients
- Choses à partager
- Choses épicées
- Spécialités :
Sa Capacité, Troc, lui permettra d’échanger des objets avec vous. Son autre Capacité, Rangement, lui fera placer les objets qu’il trouve dans la boîte commune.
Comment obtenir Fantominus dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Fantominus est le suivant :
- 089 : Bibliothèque inquiétante
- 1 x Bibliothèque
- 1 x Table style naturel
- 1 x Canapé chic
- 1 x Bougie fine
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026