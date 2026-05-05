Présentation Fantominus

Nom du Pokémon : Fantominus

Numéro dans le Pokédex : #093

#093 Pokémon Gaz

Description officielle : On en trouve dans les maisons en ruine. Composé de gaz, il ne possède pas de forme définie.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Fantominus, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Spectre/Poison Taille : 1,3 m Poids : 0,1 kg



Environnement :

Horaires : Nuit Météo : Tous



Personnalité

Spécialités : Troc Rangement Environnement : Sombre Préférences : Choses inquiétantes Choses étranges Déchets Récipients Choses à partager Choses épicées



Sa Capacité, Troc, lui permettra d’échanger des objets avec vous. Son autre Capacité, Rangement, lui fera placer les objets qu’il trouve dans la boîte commune.

Comment obtenir Fantominus dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Fantominus est le suivant :

089 : Bibliothèque inquiétante 1 x Bibliothèque 1 x Table style naturel 1 x Canapé chic 1 x Bougie fine



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.