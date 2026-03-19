Présentation Smogo

Nom du Pokémon : Smogo

Numéro dans le Pokédex : #038

#038 Pokémon Gaz Mortel

Description officielle : Il flotte en retenant des gaz plus légers que l’air. Ceux-ci sont explosifs, en plus d’être fétides.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Smogo, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Poison Taille : 0,6 m Poids : 1 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Recyclage Environnement : Sombre Préférences : Déchets Choses groupées Choses difficiles Choses douces Choses ondoyantes Choses amères



Sa Capacité, Recyclage, lui permet de transformer des déchets non incinérables en fer.

Comment obtenir Smogo dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Smogo sera le suivant :

063 : Décharge 1 x N’importe quelle poubelle 1 x Sacs-poubelles 1 x N’importe quel panneau



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.