Smogo – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Vous avez toujours voulu savoir comment faire apparaître un Smogo dans Pokémon Pokopia ? Alors, ce guide est fait pour vous. On vous offre toutes les astuces pour le faire apparaître, mais également tout ce qu’il faut savoir sur son caractère, ses préférences ou ses capacités spéciales dans ce guide dédié.
Présentation Smogo
- Nom du Pokémon : Smogo
- Numéro dans le Pokédex : #038
- Pokémon Gaz Mortel
- Description officielle : Il flotte en retenant des gaz plus légers que l’air. Ceux-ci sont explosifs, en plus d’être fétides.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Smogo, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Poison
- Taille : 0,6 m
- Poids : 1 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialité : Recyclage
- Environnement : Sombre
- Préférences :
- Déchets
- Choses groupées
- Choses difficiles
- Choses douces
- Choses ondoyantes
- Choses amères
Sa Capacité, Recyclage, lui permet de transformer des déchets non incinérables en fer.
Comment obtenir Smogo dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Smogo sera le suivant :
- 063 : Décharge
- 1 x N’importe quelle poubelle
- 1 x Sacs-poubelles
- 1 x N’importe quel panneau
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026