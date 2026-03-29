Présentation Pikachu

Nom du Pokémon : Pikachu

Numéro dans le Pokédex : #079

#079 Pokémon Souris

Description officielle : Pâle : Ce Pokémon a donné beaucoup d’électricité à ses proches affaiblis par la maladie. Cela a altéré sa constitution : il a ainsi perdu la capacité de produire de l’électricité. Normal : Plus la puissance électrique de Pikachu est élevée, plus les poches de ses joues sont extensibles.



Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Pikachu, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Electrik Taille : 0,4 m Poids : 5 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialités : Luminescence (Pâle) Electrification (Normal) Environnement : Lumineux Préférences : Choses à partager Choses électriques Choses en verre Choses rondes Moyens de transport Choses acidulées



Sa Capacité, Luminescence, lui permet d’éclairer une zone entière. Son autre Capacité, Electrification, lui permet d’alimenter les machines en électricité.

Comment obtenir Pikachu dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Pikachu Pâle sera le suivant :

081 : Coin sommeil réparateur 1 x N’importe quel lit 1 x Trousse de premiers soins 1 x Commode style naturel



L’habitat de Pikachu Normal sera le suivant, uniquement sur votre île :

020 : Coin pique-nique 2 x N’importe quel siège 1 x N’importe quelle table 1 x Panier de pique-nique



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.