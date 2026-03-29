Pikachu – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Vous avez toujours voulu savoir comment faire apparaître un Pikachu dans Pokémon Pokopia ? Alors, ce guide est fait pour vous. On vous offre toutes les astuces pour le faire apparaître, mais également tout ce qu’il faut savoir sur son caractère, ses préférences ou ses capacités spéciales dans ce guide dédié.
Présentation Pikachu
- Nom du Pokémon : Pikachu
- Numéro dans le Pokédex : #079
- Pokémon Souris
- Description officielle :
- Pâle : Ce Pokémon a donné beaucoup d’électricité à ses proches affaiblis par la maladie. Cela a altéré sa constitution : il a ainsi perdu la capacité de produire de l’électricité.
- Normal : Plus la puissance électrique de Pikachu est élevée, plus les poches de ses joues sont extensibles.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Pikachu, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Electrik
- Taille : 0,4 m
- Poids : 5 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialités :
- Luminescence (Pâle)
- Electrification (Normal)
- Environnement : Lumineux
- Préférences :
- Choses à partager
- Choses électriques
- Choses en verre
- Choses rondes
- Moyens de transport
- Choses acidulées
- Spécialités :
Sa Capacité, Luminescence, lui permet d’éclairer une zone entière. Son autre Capacité, Electrification, lui permet d’alimenter les machines en électricité.
Comment obtenir Pikachu dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Pikachu Pâle sera le suivant :
- 081 : Coin sommeil réparateur
- 1 x N’importe quel lit
- 1 x Trousse de premiers soins
- 1 x Commode style naturel
L’habitat de Pikachu Normal sera le suivant, uniquement sur votre île :
- 020 : Coin pique-nique
- 2 x N’importe quel siège
- 1 x N’importe quelle table
- 1 x Panier de pique-nique
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026