Project Hadar de CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk) sera lui aussi un monde ouvert selon une offre d’emploi

Parce qu’il n’y avait pas assez de projets ambitieux au sein du studio polonais

À l’heure actuelle, on ne sait presque rien de Project Hadar, qui est censé être une nouvelle licence chez CD Projekt. Aux dernières nouvelles, seules 24 personnes travaillent sur ce projet en ce moment, en attendant que le studio termine ses autres priorités. L’équipe cherche tout de même à s’agrandir puisque CD Projekt a posté plusieurs offres d’emploi, et l’une d’elles est assez révélatrice.

Dans l’offre pour le poste de « Engineering Director », on peut lire que Project Hadar est bien un monde ouvert :

« À ce poste, avec le reste de l’équipe, vous contribuerez à repousser les limites du prochain jeu immersif dans l’univers d’Hadar, en créant une expérience émotionnelle en monde ouvert qui marquera les joueurs. »

En plus de The Witcher et Cyberpunk, c’est donc une troisième licence qui s’aventure sur le terrain des mondes ouverts, ce qui est aussi le signe que le projet doit avoir une sacrée échelle. Tout cela semble presque trop ambitieux pour un studio qui a eu du mal à sortir plus de deux jeux en une décennie, mais puisque le projet compte encore peu de membres dans son équipe, son destin peut encore vite basculer d’ici son annonce officielle.