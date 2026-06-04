WWE 2K26 : Vous pouvez faire passer Strauss Zelnick par-dessus la troisième corde, le PDG de Take-Two entre sur le ring

L’envie d’un RKO est plus forte que jamais

2K a trouvé un bon moyen pour faire parler de la saison 3 de WWE 2K26. Si celle-ci ajoute 4 nouveaux personnages (Matt Cardona, Brian Pillman, La Parka, Torrie Wilson) et quelques bonus en plus via le Season Pass, on retiendra surtout le fait que Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, soit désormais jouable, comme le montre une vidéo relayée par VGC.

Si aucun thème musical n’est disponible dans cette vidéo, c’est surtout pour des raisons de droit, car en jeu, Zelnick entre sur le morceau « My Way » de Frank Sinatra (okay Jack). Avec un score de 77, il est classé en tant que poids lourds-légers dans le jeu.

Ce n’est pas la première fois qu’un PDG est représenté de la sorte dans un jeu. On se souvient par exemple que Yôsuke Matsuda, ex-PDG de Square Enix avait été ajouté en tant que boss à combattre dans Final Fantasy XV et NieR Automata. C’est donc la même chose pour Zelnick, et on pourra dire que cela reste dans l’esprit de la WWE, qui a souvent mis son patron en scène en train de se faire cogner.