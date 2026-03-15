Présentation Onix

Nom du Pokémon : Onix

Numéro dans le Pokédex : #030

#030 Pokémon Serpenroc

Description officielle : Il creuse dans le sol à une vitesse de 80 km/h en contorsionnant son immense corps de pierre.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Onix, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Roche/Sol Taille : 8,8 m Poids : 210 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialités : Broyage Aplanissement Environnement : Sec Préférences : Choses en pierre Choses liées à la terre Choses carrées Choses fines Choses pour s’entraîner Choses âcres



Sa Capacité, Broyage, vous permettra de transformer des objets en d’autres. Son autre capacité, Aplanissement, lui permettra de diriger les démolitions, les relocalisations ou les reconstructions de Centres Pokémon.

Comment obtenir Onix dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat d’Onix sera le suivant :

037 : Hautes herbes sèches 1 x Pierre sèche 4 x Herbe verte desséchée



Mais vous le rencontrerez surtout par le biais d’une mission dédiée à Terrassec. N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.