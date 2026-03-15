Onix – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Vous avez toujours voulu savoir comment faire apparaître un Onix dans Pokémon Pokopia ? Alors, ce guide est fait pour vous. On vous offre toutes les astuces pour le faire apparaître, mais également tout ce qu’il faut savoir sur son caractère, ses préférences ou ses capacités spéciales dans ce guide dédié.
Présentation Onix
- Nom du Pokémon : Onix
- Numéro dans le Pokédex : #030
- Pokémon Serpenroc
- Description officielle : Il creuse dans le sol à une vitesse de 80 km/h en contorsionnant son immense corps de pierre.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Onix, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Roche/Sol
- Taille : 8,8 m
- Poids : 210 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialités :
- Broyage
- Aplanissement
- Environnement : Sec
- Préférences :
- Choses en pierre
- Choses liées à la terre
- Choses carrées
- Choses fines
- Choses pour s’entraîner
- Choses âcres
- Spécialités :
Sa Capacité, Broyage, vous permettra de transformer des objets en d’autres. Son autre capacité, Aplanissement, lui permettra de diriger les démolitions, les relocalisations ou les reconstructions de Centres Pokémon.
Comment obtenir Onix dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat d’Onix sera le suivant :
- 037 : Hautes herbes sèches
- 1 x Pierre sèche
- 4 x Herbe verte desséchée
Mais vous le rencontrerez surtout par le biais d’une mission dédiée à Terrassec. N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026