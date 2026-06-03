LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir sortira en septembre sur Nintendo Switch 2

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Bon, tout cela commence à devenir un running gag. Le State of Play diffusé hier nous a permis de voir que le mois de septembre sera complètement saturé côté sorties, et ce alors qu’il nous reste encore pas mal de dates à fixer avec les showcases à venir. À cela s’ajoute maintenant la sortie de la version Switch 2 de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir, qui avait pris un peu de retard.

LEGO Batman: L'Héritage du Chevalier Noir

En septembre, interdiction de souffler

Pour s’assurer que la version Switch 2 ne souffrirait pas de gros problèmes techniques, TT Games a pris la sage décision de repousser la sortie de ce portage de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir alors que les versions PC, PlayStation 5 et Xbox Series sont disponibles depuis quelques jours.

Le studio prend aujourd’hui la parole pour fixer une date concernant cette version Switch 2 du jeu, qui arrivera le 18 septembre prochain. On voit brièvement le jeu en action sur la machine dans un nouveau teaser, mais il faudra attendre des présentations plus détaillées pour savoir si elle tient vraiment la route ou non.

On ne pourra s’empêcher de remarquer que c’est là une sortie de plus qui s’ajoute au mois de septembre. Alors certes, pour le moment, le calendrier de la Switch 2 est un peu plus dégagé que celui des autres plateformes, mais on s’attend à ce que le prochain Nintendo Direct change cela prochainement. Foutu pour foutu, la même avec la version Switch 2 de 007 First Light ?

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