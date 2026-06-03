Rayman Origins: Enhanced Edition sera compris dans les éditions physiques et numériques de Rayman Legends Retold

Double dose de mèche blonde

Il avait fait brusquement irruption sur le Microsoft Store au tarif délirant de 1,999,99$ avant que la mention d’un tel prix soit évidemment retirée, Rayman Origins: Enhanced Edition va signer, en complément de Rayman Legends Retold, un comeback aux allures de coup double pour Ubisoft.

Car oui, que vous choisissiez l’édition Standard ou la Deluxe numérique de Rayman Legends Retold, la version numérique du remaster de Rayman Origins sera incluse, gratuitement. Pour l’instant, rien n’indique que le remaster sera disponible à l’achat séparément, mais on ne peut que l’espérer.

Concernant les apports du remaster, on note le support du 4K/60 fps, la présence des reliques exclusives à la version PS Vita, mais aussi, et plus intéressant encore, des améliorations de qualité de vie. On voit en effet des cœurs de couleur bleue et dorée, suggérant que Rayman peut prendre davantage de coups avant de « buller ».

Rayman Origins: Enhanced Edition sortira le 1ᵉʳ octobre 2026 sur PC (via Steam, Epic et Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series et Switch 2.