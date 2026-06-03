Rayman Origins: Enhanced Edition sera compris dans les éditions physiques et numériques de Rayman Legends Retold
Au cours du dernier State of Play, Rayman Legends Retold a été annoncé officiellement. Et alors que cette apparition a donné les principales informations au sujet de sa sortie, et que nous vous avons présenté un premier aperçu de ce remake, une autre bonne nouvelle passée un peu plus inaperçue s’est également confirmée. Rayman Origins: Enhanced Edition n’est plus une rumeur et Ubisoft compte bien faire d’une pierre deux coups avec son héros en le sortant aussi cette année.
Double dose de mèche blonde
Il avait fait brusquement irruption sur le Microsoft Store au tarif délirant de 1,999,99$ avant que la mention d’un tel prix soit évidemment retirée, Rayman Origins: Enhanced Edition va signer, en complément de Rayman Legends Retold, un comeback aux allures de coup double pour Ubisoft.
Car oui, que vous choisissiez l’édition Standard ou la Deluxe numérique de Rayman Legends Retold, la version numérique du remaster de Rayman Origins sera incluse, gratuitement. Pour l’instant, rien n’indique que le remaster sera disponible à l’achat séparément, mais on ne peut que l’espérer.
Concernant les apports du remaster, on note le support du 4K/60 fps, la présence des reliques exclusives à la version PS Vita, mais aussi, et plus intéressant encore, des améliorations de qualité de vie. On voit en effet des cœurs de couleur bleue et dorée, suggérant que Rayman peut prendre davantage de coups avant de « buller ».
Rayman Origins: Enhanced Edition sortira le 1ᵉʳ octobre 2026 sur PC (via Steam, Epic et Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series et Switch 2.