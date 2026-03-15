Présentation Ramoloss

Nom du Pokémon : Ramoloss

Numéro dans le Pokédex : #024

#024 Pokémon Crétin

Description officielle : Ce Pokémon est lent et apathique. Il lui faut cinq secondes pour ressentir la douleur provoquée par une attaque.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Ramoloss, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Eau/Psy Taille : 1,2 m Poids : 36 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialités : Arrosage Bâillement Environnement : Humide Préférences : Choses liées à l’eau Choses propres Choses étranges Choses douces Choses qui guérissent Choses âcres



Sa Capacité, Arrosage, lui permet de se servir de l’eau des bassines pour arroser la végétation environnante. Vous pouvez aussi déposer de la nourriture sur un Lieu de rituel Danse Pluie pour qu’il utilise Danse Pluie et augmente l’humidité des environs (comme dans la requête pour sauver Onyx). Son autre capacité, Bâillement, vous permet de connaitre le taux d’humidité ambiant.

Comment obtenir Ramoloss dans Pokémon Pokopia ?

Vous obtiendrez Ramoloss en construisant l’habitat dans lequel il se sentira bien :

005 : Hautes herbes en bord de mer 4 x Herbe verte 2 x Eau de mer



Vous devriez le faire apparaître au cours de la requête principale pour faire pleuvoir sur Terrasec. N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.