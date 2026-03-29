Présentation Raichu

Nom du Pokémon : Raichu

Numéro dans le Pokédex : #080

#080 Pokémon Souris

Description officielle : Il se protège des décharges grâce à sa queue, qui dissipe l’électricité dans le sol.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Raichu, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Electrik Taille : 0,8 m Poids : 30 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialités : Electrification Animation Environnement : Lumineux Préférences : Choses électriques Choses en verre Choses à partager Choses rondes Lieux pour jouer Choses acidulées



Sa Capacité, Electrification, lui permet d’alimenter les machines en électricité. Son autre Capacité, Animation, lui permet de danser et d’améliorer l’ambiance lorsqu’il y a de la musique.

Comment obtenir Raichu dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat de Raichu sera le suivant :

176 : Marché en pleine nature 1 x N’importe quel grand arbre 2 x N’importe quelle table 1 x Grosse pierre 1 x Caisse alimentée



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.