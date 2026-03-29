Raichu – Pokémon Pokopia
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Rédigé par Florian
Si chasser un Nosferapti n’a plus de secret pour vous dans Pokémon Pokopia, peut-être qu’un Raichu pourrait vous donner un peu plus de fil à retordre. C’est pourquoi vous trouverez dans ce guide toutes les informations officielles à connaître sur ce Pokémon dans le jeu, avec ses préférences d’environnement ou encore ses capacités spéciales.
Présentation Raichu
- Nom du Pokémon : Raichu
- Numéro dans le Pokédex : #080
- Pokémon Souris
- Description officielle : Il se protège des décharges grâce à sa queue, qui dissipe l’électricité dans le sol.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Raichu, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
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- Type : Electrik
- Taille : 0,8 m
- Poids : 30 kg
Environnement :
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- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
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- Spécialités :
- Electrification
- Animation
- Environnement : Lumineux
- Préférences :
- Choses électriques
- Choses en verre
- Choses à partager
- Choses rondes
- Lieux pour jouer
- Choses acidulées
- Spécialités :
Sa Capacité, Electrification, lui permet d’alimenter les machines en électricité. Son autre Capacité, Animation, lui permet de danser et d’améliorer l’ambiance lorsqu’il y a de la musique.
Comment obtenir Raichu dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat de Raichu sera le suivant :
- 176 : Marché en pleine nature
- 1 x N’importe quel grand arbre
- 2 x N’importe quelle table
- 1 x Grosse pierre
- 1 x Caisse alimentée
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/03/2026