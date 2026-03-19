Apireine – Pokémon Pokopia
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Florian
Si chasser un Kicklee n’a plus de secret pour vous dans Pokémon Pokopia, peut-être qu’un Apireine pourrait vous donner un peu plus de fil à retordre. C’est pourquoi vous trouverez dans ce guide toutes les informations officielles à connaître sur ce Pokémon dans le jeu, avec ses préférences d’environnement ou encore ses capacités spéciales.
Présentation Apireine
- Nom du Pokémon : Apireine
- Numéro dans le Pokédex : #058
- Pokémon Ruche
- Description officielle : Son abdomen abrite ses petits, qu’il contrôle grâce à des phéromones.
Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Apireine, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.
Caractéristiques
-
- Type : Insecte/Vol
- Taille : 1,2 m
- Poids : 38,5 kg
Environnement :
-
- Horaires : Tous
- Météo : Tous
Personnalité
-
- Spécialité :
- Récolte de miel
- Recherche
- Environnement : Lumineux
- Préférences :
- Choses liées à la nature
- Choses liées au vent
- Choses en bois
- Choses groupées
- Choses difficiles
- Choses sucrées
- Spécialité :
Comment obtenir Apireine dans Pokémon Pokopia ?
L’habitat d’Apireine sera le suivant :
- 011 : Champ de fleurs
- 8 x Carré de fleurs sauvages
N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 05/03/2026