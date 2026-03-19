Présentation Apireine

Nom du Pokémon : Apireine

Numéro dans le Pokédex : #058

#058 Pokémon Ruche

Description officielle : Son abdomen abrite ses petits, qu’il contrôle grâce à des phéromones.

Vous trouverez dans la suite de cet article tous les détails pour faire apparaître Apireine, mais également ses préférences en matière d’environnement et ses capacités spéciales.

Caractéristiques

Type : Insecte/Vol Taille : 1,2 m Poids : 38,5 kg



Environnement :

Horaires : Tous Météo : Tous



Personnalité

Spécialité : Récolte de miel Recherche Environnement : Lumineux Préférences : Choses liées à la nature Choses liées au vent Choses en bois Choses groupées Choses difficiles Choses sucrées



Comment obtenir Apireine dans Pokémon Pokopia ?

L’habitat d’Apireine sera le suivant :

011 : Champ de fleurs 8 x Carré de fleurs sauvages



N’hésitez pas à consulter nos autres guides concernant ce qu’il est possible de faire ou bien le détail de chaque Pokémon dans notre guide complet pour Pokémon Pokopia.